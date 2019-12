Jenas hässlichstes Reihenhaus kommt aus dem Knick

Zehn Jahre Leerstand sind genug! Rund um Jenas unansehnlichstes Reihenhaus verspricht der Eigentümer fürs nächstes Jahr Bewegung. Die Carl-Zeiß-Straße 6 bis 10 soll in altem Glanz erstrahlen. Statt abzuräumen und neu zu bauen heißt die Strategie „Sanierung im Bestand“.

Warum hat das so lang gedauert? Jörg Hühn, der stellvertretende Chef der Ernst-Abbe-Stiftung, sagt, dass die Stiftung lange Zeit die Veränderungen in der Nachbarschaft abwarten wollte. Die Häuser grenzen direkt an das ehemalige Klinikareal Bachstraße. Nachdem die Kliniken auszogen, schien es so, als käme die Umgestaltung schnell voran. Darauf wollte der Hausbesitzer zunächst warten.

Kleine Ateliers sollen Jena bereichern

Nun fängt die Ernst-Abbe-Stiftung dennoch an, weil nicht absehbar ist, wann es in der Bachstraße losgeht. „Wir haben uns dazu entschlossen, die Planungen unabhängig von dem Gebiet dahinter umzusetzen“, sagt Jörg Hühn. Vorgesehen ist, die Wohngebäude wiederherzurichten, damit sie eine Nutzung finden, die der ursprünglichen ähnelt. Nämlich durch kleine Ateliers für Unternehmen oder Künstler. Ursprünglich dienten die Gebäude als Manufakturen für den nahen Zeiss-Betrieb.

Hinterhof-Idylle: Die nachträglichen Anbauten (und auch Autowracks) sollen verschwinden. Foto: Thomas Beier

Im Zusammenhang mit dem Umbau sollen nachträgliche Anbauten abgerissen werden. Diese befinden sich auf der Rückseite der Häuserzeile. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz.

Elke Zimmermann von der Denkmalschutz-Behörde der Stadt sagt, was das Besondere ist. Die Gebäude wurden wegen der Sachgesamtheit unter Denkmalschutz gestellt. Sie wirken nur in ihrer Gänze. Sie sind ein Beispiel für frühe Stadterweiterungen in Jena. „Ursprünglich war die Häuserzeile noch länger“, sagt Elke Zimmermann.

Die Ernst-Abbe-Stiftung ist mittlerweile auch Eigentümerin der Carl-Zeiß-Straße 11, die sich optisch etwas von den anderen Häusern unterscheidet. Das Haus stand bei der jüngsten Hausbesetzung noch im Eigentum des Klinikums.

Die prominenteste Bewohnerin von Haus Nummer 8 war dereinst Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Sie wohnte 1911 in dem Gebäude während des SPD-Parteitages in Jena, wie eine Gedenktafel anzeigt.