Jenas Innenstadt im Wandel: Die Pandemie als Katalysator

Die Aktion „Dein Samstag im Paradies“ wurde von der Initiative Innenstadt ins Leben gerufen, um Einzelhandel und Gastronomie weiter zu beleben. Am 10. Juli war der erste von geplanten drei Aktionssamstagen. Nahverkehr und Parkplätze konnten kostenfrei genutzt werden. Händler boten vor ihren Geschäften Stände zur Verkostung und an verschiedenen Orten in der Innenstadt wurde musiziert. Andrea Heinrich vom Apoldaer Modelabel Kaseee freute sich damals über den Zuspruch der Kunden im Jenaer Geschäft in der Wagnergasse.