Vorm Brautportal: Ministerpräsident Bodo Ramelow (3. von links) wurde Donnerstagabend herzlich willkommen geheißen zur 14. Michaelsbegegnung der Kirchenstiftung St. Michael in der Stadtkirche. Von links: Gemeindekirchratsvorsitzender Georg Elsner und OB Thomas Nitzsche, von rechts Thüringens Kirchenbeauftragter Franz-Josef Schlichting, Superintendent Sebastian Neuß, Kirchmeisterin Catrin Eberhardt und Franz von Falkenhausen als Vorsitzender der Kirchenstiftung.

Jenas Kirchenstiftung begrüßt Ministerpräsiden Ramelow am Brautportal von St. Michael

Jena. 14, Michaelsbegegnung: Stiftung hat allein in den beiden letzten Jahren zehn Projekte gefördert

Ein prunkvoller Empfang! Die Jenaer Kirchenstiftung St. Michael konnte Donnerstagabend zu ihrer Michaelsbegegnung Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am architektonisch wohl prächtigsten Punkt der Innenstadt willkommen heißen: am Brautportal der Stadtkirche St. Michael.

Die Stiftung hatte am Vorabend des Michaelstags nunmehr zum 14. Male eingeladen und mit der Feier am Donnerstag zum dritten Male in die Stadtkirche.

Für die Schulinstrumente

Stiftungsvorsitzender Franz von Falkenhausen berichtete von 20.000 Euro Einzelzustiftungen in diesem Jahr; das Stiftungskapital sei auf 350.000 Euro gewachsen. In diesem und im vergangenen Jahr seien zehn Projekte mit einem Volumen von 15.000 Euro bedacht worden, zum Beispiel der Musikinstrumente-Erwerb der evangelischen Grundschule, Luftfilter für die Diakonie, überdies Zuschüsse für das Interieur der Stadtkirche: Chorpodestanlage, Tische, Beschallungsanlage, feuerfest Möbel, aber auch für das Geläut der Schillerkirche. Nach Falkenhausens Worten sind in 16 Jahren des Bestehens der Stiftung fast 150.000 Euro auf 70 soziale Projekte und Sanierungen verteilt worden.

Versteht sich: Franz von Falkenhausen versäumte es nicht, zu werben für den neuen Kirchbauvereinskalender, diesmal mit Aquarellen hiesiger Kirchen des Kunstmalers Eckehard Weder. Bei der zugehörigen Tombola sind Preise im Gesamtwert von 6000 Euro zu erwarten.