Jenas Klinikclown feiert Geburtstag

Jena. Karina Esche ist seit drei Jahren als Clown in der Jenaer Uniklinik unterwegs. Vor dem Tod hat sie schon lange keine Angst mehr. Über das Leben als Clown:

Sobald Karina Esche in ihren roten Petticoat mit den vielen kleinen weißen Punkten schlüpft, sich die Kette aus Stiften umhängt, die Haare zurecht macht, sich schminkt und die rote Nase aufsetzt, taucht sie in eine andere Realität. Dann geht es darum, Spaß und Freude zu Menschen zu tragen, die sich oftmals in schwierigen Lebensphasen befinden, denn Karina Esche ist freiberuflicher Klinikclown. Sie geht in Altenheime, auf Kinderstationen, Wachkomastationen, Palliativstationen und ins Hospiz um den Menschen ein wenig Leichtigkeit zu bringen. Als Clown feiert sie in Jena nun ihren dritten Geburtstag.

Flotti Lotti (im echten Leben Karina Esche) feiert ihren dritten Geburtstag als Klinikclown an der Uniklinik in Jena. Foto: Elena Vogel

Von Opernsängerin zum Clown

Angefangen hat alles vor zwanzig Jahren. Eigentlich ist die gebürtige Leipzigerin Opernsängerin. Bei einem Workshop mit Kindern und Jugendlichen habe ein Kollege sie direkt angesprochen. Sie sei so toll in dem Umgang mit den Kindern, ob sie sich Mal überlegt habe als Klinikclown zu arbeiten. Karina wiegelt ab. Mit schwer kranken Kindern, das kann sie sich nicht vorstellen. Doch der Kollege ließ nicht locker. Ein wenig später findet sich Karina dann auf einer Kinderonkologiestation wieder und schaut einem Klinikclown bei seiner Arbeit zu. Zehn Minuten habe sie darin ausgehalten. Mehr sei einfach nicht gegangen. Beim zweiten Versuch genau das gleiche. Nach zehn Minuten war einfach Schluss.

Dann habe sie jedoch ihr Kostüm anprobiert. Und auf einen Schlag habe sich etwas verändert. Es sei ein Aha-Moment gewesen, den sie durchlebte. Seit dem ist sie der Clown Flotti Lotti und besucht kleine und große Patienten. Jeder Besuch sei dabei verschieden.

Hinter jeder Türe würde ein Patient liegen, mit einer eigenen Biografie, mit Gefühlen und Bedürfnissen. Da könne man nicht einfach ein einstudiertes Programm abfahren. Je nach Situation gilt es dann - immer in der Rolle des Clowns - zu agieren. Miteinander zu lachen, wütend zu sein, Trauer zuzulassen. Das alles gehöre im Leben eines Klinikclowns dazu.

Therapeut für Angehörige

Immer mittwochs besucht sie in Jena die Kinderkrebs- und Kinderstoffwechselstation. Hier liegt momentan auch die sechsjährige Juna.

Mama Sarah wohnt eigentlich in der Nähe von Nürnberg. Doch weil die kleine Juna bereits sehr früh krank geworden ist und in Jena behandelt wird, sind sie im Krankenhaus quasi Dauergast. Zu viert wohnt die kleine Familie vorübergehend im Krankenlager von Juna. Junas Vater ist vor kurzem selbst an Darmkrebs erkrankt. Auch deswegen will Sarah mit den Kindern nach Jena ziehen. Eine Ausnahmesituation für die ganze Familie.

Flotti Lotti ist für sie eine willkommene Abwechslung. Mit Juna spricht Flotti Lotti über Geburtstage, den nahenden Schulanfang (Schule findet Juna komplett langweilig, was Flotti Lotti nicht nachvollziehen kann) und dreckige Füße. Mama Sarah sagt, dass Lotti eine Doppelfunktion erfülle. Einerseits lenke sie die Kinder ab, andererseits sei sie nahezu Therapeutin auch für die Eltern.

Ob Karina Esche die Arbeit mit nach Hause nimmt? Mittlerweile bekomme sie das ganz gut hin. Es komme immer Mal wieder vor, dass ihr der Tod von einigen Patienten besonders nahe gehe. Dann brauche sie ein wenig Abstand. Aber mit der Zeit komme auch die Erfahrung und vor dem Tod habe sie schon lange keine Angst mehr. Der gehöre nun Mal zum Leben dazu. Das habe sie inzwischen gelernt.

Sobald sich Karina Esche am Ende eines Arbeitstages vor den Spiegel setzt, sich abschminkt, ihren Petticoat ablegt und die bunten Filzstifte aus den Haaren flechtet, verabschiedet sich damit auch Flotti Lotti in den Feierabend.