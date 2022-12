Jenas Leseratten feiern Abschluss im Volksbad

Jena. 109 Kinder nahmen an Leseprojekt der Jenaer Stadtbibliothek teil

Das Ende des Leseprojektes „Ich bin eine Leseratte“ hat die Stadtbibliothek Jena am Freitag, 2. Dezember, mit einem Abschlussfest im Volksbad gefeiert. Eingeladen waren alle Kinder , die von den Sommerferien bis zum Ende der Herbstferien mindestens ein Buch der Leseratten-Aktion gelesen und Fragen dazu beantwortet hatten. Insgesamt hätten 109 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren an dem Projekt teilgenommen und zusammen über 500 Bücher in der Ernst-Abbe-Bücherei ausgeliehen, teilt die Stadtbibliothek Jena mit.

Den Auftakt zur Veranstaltung habe die Live-Comiczeichnerin Charlotte Hofmann aus Gelsenkirchen gemacht: Gemeinsam mit den Kindern und deren Eltern entwarf die Zeichnerin einen weihnachtlichen Comic entsprechend der Wünsche des Publikums. Im Anschluss daran wurden Büchergutscheine verlost. Alle Kinder erhielten eine Teilnahme-Urkunde sowie ein Buch.

Alle Leseratten, die beim diesjährigen Abschlussfest nicht dabei sein konnten, können sich nun in der Ernst-Abbe-Bücherei in Stadtmitte ihre Urkunden abholen. Die Stadtbibliothek bedankte sich bei der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen, dem Hessischen Literaturforum sowie der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen dafür, dass das Leseprojekt für Kinder auch in diesem Jahr wieder stattfinden konnten. Finanziell unterstützt wurde die Leseratten-Aktion zudem durch die Sparkasse Jena. Das Projekt startete 2009 und soll Kinder zum Lesen animieren und die kreative Auseinandersetzung mit Texten fördern.

Für diejenigen, die die Teilnahme in diesem Jahr verpasst haben, bietet sich nächstes Jahr wieder eine Chance. In den Sommerferien starten die Leseratten von Neuem mit neuer Lektüre.

Weitere Informationen zum Projekt unter www.stadtbibliothek-jena.de