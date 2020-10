Jenas Liberale fordern Haushaltsoptimierung

Alle Jahre wieder. So braucht Jena auch für nächstes Jahr wieder einen Haushaltsplan. Und der sollte möglichst noch in diesem Jahr beschlossen werden. Ziel ist es, wie aus dem Stadtrat zu hören war, im Dezember einen Haushalt zu verabschieden. Die Diskussion ist natürlich schon im vollen Gange, zumal sie von den enormen finanziellen Belastungen der Coronakrise und ihren Folgen geprägt ist.

Kosten- und Leistungsrechnung gefordert

So will die FDP-Fraktion zur nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch im Jenaer Stadtrat eine Beschlussvorlage einbringen, die zwei Forderungen enthält: Erstens soll die Stadtverwaltung künftig jährlich ein Haushaltsoptimierungskonzept vorlegen, das die Kostentreiber des Haushalts in Prozentzahlen darstellt. Eine Kosten- und Leistungsrechnung soll transparent machen, inwieweit die Kosten gedeckt sind, sagt Stefan Beyer von der FDP. Dabei sei ein Deckungsgrad anzustreben und etwaige Abweichungen zu begründen.

Der zweite Punkt des Vorschlags der Liberalen ist es, den Auslastungsgrad des städtischen Personals prüfen zu lassen, und zwar von externen Prüfern. So gebe es gerade hier große Unterschiede in der Einschätzung. Der Verwaltung werde oft vorgeworfen, entweder zu viel Personal zu haben oder zu wenig, so dass sie ihre Aufgaben gar nicht erfüllen können. So verweist man bei der FDP auch auf die zahlreichen neuen Aufgaben zur Bewältigung der Coronakrise, die das Land Thüringen an die Kommunen übertragen habe. Neben möglichen Einspareffekten soll vor allem besser nachvollziehbar werden, ob die Stadtverwaltung tatsächlich genug Mitarbeiter besitzt, um alle Aufgaben zu erfüllen. Dabei verweist Beyer aber auch auf die immer mehr werdenden Aufträge, die durch den Stadtrat der Verwaltung erteilt werden. Hier sollten künftig auch die Abgeordneten etwas zurückhaltender sein, meint Beyer. Nicht alles sei unbedingt dringend nötig.

Überhaupt stehen dem Stadtrat wichtige Entscheidungen in Sachen Haushalt bevor. Durch Corona ist es zu dramatischen Verlusten bei den Einnahmen und zu ungeplanten Ausgaben gekommen. Einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen, dürfte nicht so einfach werden. Einsparungen in allen, vor allem freiwilligen Aufgabe der Stadt, stehen unausweichlich an, betont man in der FDP-Fraktion.

Jena habe im Vergleich zu anderen Kommunen einen sehr hohen Anteil freiwilliger Aufgaben. Von elf Prozent des Haushalts ist die Rede. Im Durchschnitt haben Städte und Gemeinden aber nur drei Prozent.