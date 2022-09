Jenas Linken-Fraktionschefin nimmt CDU-Dezernent in Schutz gegen Kritik des FDP-Stadtrates

Jena. Lena Güngör: Die Rechten also solche benennen und nicht als „Sonderlinge“ verharmlosen

Die Jenaer Linke verteidigt Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) gegen die Kritik von FDP-Stadtrat Stefan Beyer. „Es ist richtig und notwendig, Personen der rechten Szene und die von ihnen ausgehende Gefahr als solche zu benennen, statt sie als ‚Sonderlinge‘ zu verharmlosen“, sagt Lena Saniye Güngör, Vorsitzende der Fraktion „Die Linke“ im Stadtrat Jena, zur jüngsten Kritik aus Reihen der FDP an Aussagen aus der Stadtverwaltung. Es sei gut, dass Verwaltungen transparent arbeiten und ihnen vorliegende Informationen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, so die Fraktionsvorsitzende. Und weiter: „Wer Kritik an aktueller Politik der Bundesregierung auf die Straße bringen will, muss dies ganz sicher nicht mit Personen der extrem rechten Szene tun. Die Äußerungen von Herrn Beyer zeugen mindestens von Unkenntnis, sind aber mit Blick auf seine eigene fragwürdige Teilnahme an sogennanten Corona-Protesten leider auch nicht überraschend. Herr Koppe hat die Einflussnahme von rechten Personen und Gruppierungen so dargestellt, wie sie faktisch sind. Auch Stadträtinnen und Stadträte sollten solche Informationen ernst nehmen.“ Alle Menschen, die sich als Teil einer engagierten demokratischen Gesellschaft verstünden, würden nur an Demonstrationen teilnehmen, die sich von extrem rechten Gruppen wie „Freies Thüringen“ explizit distanzieren, sagte Lena Güngör.

Eine klare Abgrenzung nach Rechts schmälere nicht die Legitimität von Protest, sondern mache diesen glaubwürdig auch im Hinblick auf den notwendigen Zusammenhalt der Gesellschaft in der Krise. Das demokratische Recht auf Demonstration wahrzunehmen, sei gerade beim aktuellen Umgang der Bundesregierung mit der Energiekrise höchst angebracht.“

Die Jenaer Linkspartei ruft unter dem Motto „Menschen entlasten. Preise deckeln. Übergewinne besteuern“ zu einer Kundgebung auf. Sie findet am morgigen Donnerstag, den 29. September, ab 18 Uhr auf dem Holzmarkt statt.