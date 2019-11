Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Musikschüler punkten bei Wettbewerben

Die vergangenen Wochen stellten für viele Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule Jena eine aufregende Zeit dar. Gleich bei zwei Thüringer Wettbewerben konnten sie mit hervorragenden Ergebnissen punkten.

Bei den Bad Sulzaer Musiktagen bewertete eine Jury die Fähigkeiten von 86 jungen Talenten beim Spielen ihrer Instrumente. Von den 19 Schülern der Musik- und Kunstschule Jena haben allein 14 mit hervorragendem Prädikat, die restlichen Schüler mit „sehr gut“ am Wettbewerb teilgenommen – eine besondere Auszeichnung für die jungen Musiker und ihre Lehrer, die sie bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb mit großem Engagement unterstützt haben.

Neun Schülerinnen und Schüler waren die besten in ihrer Altersgruppe und erhielten für ihre hervorragenden Leistungen einen 1. Preis: Wilhelm Lätzsch (Kontrabass), Sara Botti Marques (Violine), Elisabeth Merschdorf und Nia Khundadge (Klavier), Elisa Güntzschel, Hans Friedrich Wöhl und Leonard Friese (Akkordeon) sowie Simon Leich (Kontrabass). Der Akkordeonschüler Leonard Friese erhielt zudem den Carl-Müllerhartung-Preis. Der siebenjährige Simon Leich konnte als „bester jüngster Teilnehmer“ beim Wettbewerb abschneiden.

Auftritte in Bad Sulza und Greiz

Mit insgesamt 25 Teilnehmern ging der Stavenhagen-Wettbewerb für Talente der klassischen Musik am vergangenen Wochenende an den Start. Wie in jedem Jahr ist der Stavenhagen-Preis der Stadt Greiz mit 250 Euro dotiert – für den Punktbesten mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ in jeder Kategorie. Diesen begehrten Preis gewannen gleich drei Schüler der Musik- und Kunstschule Jena, darunter Elisabeth Merschdorf (Klavier), Sara Botti Marques (Violine) und Johann Finn Hoffmann (Trompete).

Drei der insgesamt acht Förderpreise der Sparkasse Gera-Greiz gingen an Tobias Buchardt (Klarinette), Samuel Botti Marques (Klavier) sowie an Justus Eichhorn (Klavier), der außerdem den Sonderpreis der Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach erhielt. Er gewann damit einen solistischen Auftritt gemeinsam mit dem philharmonischen Orchester.