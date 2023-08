Jenas Osttangente: Initiative sieht Planungsmängel

Angesichts der Bauarbeiten am östlichen Löbdergraben ist der Bereich bereits jetzt verkehrsberuhigt. Die momentane Situation ist ein guter Anhaltspunkt, wie die Verkehrssituation im Löbdergraben nach dem Bau der Osttangente aussehen könnte.

Jena. Osttangente für Jena: Befürworter und Gegner äußern sich zum Planfeststellungsverfahren

In einem offenen Brief an die Stadträte setzt sich die Initiative „Gemeinsam für die Metropolregion Jena“ für die Osttangente ein. „Eine attraktive Infrastruktur führt langfristig auch zur verstärkten Wahrnehmung der Stadt durch Unternehmen, Fachkräfte und Touristen“, schreiben der frühere Polizeichef Willi Baumgarten und Jens Fischer, Chef der Planungsfirma IBA GmbH, für die Initiative. Derweil sieht die Initiative „Verkehrswende statt Osttangente“ erhebliche Mängel bei der Planung der Trasse.

Angesichts des aktuell gesperrten Löbdergrabens würden angrenzende Straßen durch den ausweichenden Verkehr be- und überlastet. „Durchreisende oder auch Tagestouristen nehmen die Stadt als chaotisch wahr“, schreibt die Metropolregion-Initiative. Die Osttangente würde eine Reihe von Vorteilen bieten, darunter die Beseitigung von Unfallschwerpunkten, einen verkehrsberuhigten Innenstadtbereich, Radfahrer und Fußgänger sind zudem sicherer auf ihren jeweiligen Wegen unterwegs. In Jena-Süd, Jena-Nord und dem Umland würden viele Menschen arbeiten, die über die B88 und B7 mit ihren Verkehrsknoten Fischergasse und Angerkreuzung kommend ihren Arbeitsplatz erreichen würden. Für diese Menschen sei der Nahverkehr keine Alternative.

Der vollständige vierstreifige Ausbau des Vorhabens Osttangente ist Teil des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Jena. Für das Vorhaben läuft das Planfeststellungsverfahren beim Landesverwaltungsamt. Der Baubeginn wäre voraussichtlich ab 2025 möglich.

Die Initiative „Verkehrswende statt Osttangente“ steht grundsätzlich hinter dem Ziel, den östlichen Löbdergraben zu einem Aufenthaltsraum für Menschen umzugestalten, zweifelt aber daran, dass mit dem Bau der Osttangente dieses Ziel erreicht werden könne.

Einer der Gründe: Die Verbreiterung der bestehenden Straße werde neuen Verkehr erzeugen. „Dieser sogenannte induzierte Verkehr wird dem Ziel der Verkehrsverlagerung vom östlichen Löbdergraben auf die Osttangente entgegenlaufen“, sagt Justus Heuer. „Das steht einer Verkehrsberuhigung des östlichen Löbdergrabens im Weg. Der östliche Löbdergraben müsste spätestens zum Zeitpunkt der Freigabe der Osttangente für den Autoverkehr gesperrt werden. Dies wurde in den Planunterlagen allerdings nicht verankert, und der Stadtrat hat dies trotz mehrfacher Gelegenheit bisher nicht in einem Beschluss festgehalten.“

Ein erheblicher Mangel der Planung ist nach Ansicht der Initiative, dass ein Fachbeitrag zum Klimaschutz fehlt. Dieser muss untersuchen, wie sich das Projekt auf die Treibhausgasemissionen und die Erreichung des Ziels „Jena klimaneutral bis 2035“ auswirkt. Ein weiterer Kritikpunkt sei, dass das Verkehrsmodell auf veralteten Daten von 2017 basiert.

Der Ausbau der Osttangente werde allein den kommunalen Haushalt mit mehr als 12 Millionen Euro belasten. „Wie soll neben kommunalen Pflichtaufgaben und diesen immensen Kosten genug Geld für Klimaschutz und andere Zukunftsinvestitionen zur Verfügung stehen?“, fragt Pascal Zillmann.

Jena habe aktuell nicht einmal genug finanzielle Mittel für die Umsetzung des bereits beschlossenen Nahverkehrsplans. „Von dem Geld, das die Stadt für die Osttangente zahlen wird, könnten mindestens 18 Jahre lang die Maßnahmen des Nahverkehrsplans finanziert werden, zum Beispiel die Erschließung der Ortsteile Drackendorf und Ziegenhain.“