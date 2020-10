Jenas Reichtum: rund 2000 Pilzarten

Fast 90 Prozent aller tödlichen Vergiftungen durch Pilze sind auf den Grünen Knollenblätterpilz zurückzuführen. Ein Pilz, der auch rund um Jena häufig vorkommt. Das und noch vieles mehr konnte man am Sonntag auf dem Forst erfahren. Denn im Saal des Forsthauses gab es eine informative Ausstellung über die Vielfalt von Pilzen. Über 200 Pilzarten aus der Region waren in einzelnen Proben ausgestellt und erklärt. Die zahlreichen Besucher konnten sich über Speisepilze und Verwechslungsgefahren informieren, aber auch selbst gesammelte Pilze zur Bestimmung vorlegen.

Organisiert hatte die Schau die Pilzgruppe Jena. „Wir sind ein lockerer Zusammenschluss von Hobby-Mykologen aus der Stadt und ihrer Umgebung. Neben monatlichen Treffen und Exkursionen sind einige von uns als Pilzberater aktiv", sagt Thomas Keil von der Pilzgruppe, der ein geprüfter Pilzsachverständiger ist. „Einmal im Jahr organisieren wir eine öffentliche Pilzausstellung. Das war jetzt schon die dritte Ausstellung. Außerdem führen wir Kartierungen durch, was unter anderem 2019 in das veröffentlichte Buch 'Die Großpilze Jenas' mündete.“

Jenas Umgebung weise mit mehr als 2000 verschiedenen Pilzarten einen sehr hohen Artenreichtum auf, betont Thomas Keil. Um all die Pilze sicher erkennen zu können, müsse man eine Kombination aus vielen Merkmalen beachten, zum Beispiel Lamellenfarbe und -form, Hut- und Stielbeschaffenheit und Geruch.

Die Farbe des Hutes allein genüge zur sicheren Begutachtung aber nicht. Man sollte die Pilze vollständig mit Stielbasis aus dem Boden heben oder drehen und nicht einfach abschneiden. Gerade den Grünen Knollenblätterpilz erkenne man am besten an der häutigen Hülle um die Stielbasis. Das Gleiche gelte auch für Stockschwämmchen: Sie seien nur sicher anhand der verschiedenen Stielbeschaffenheit vom tödlich giftigen Gifthäubling zu unterscheiden.

Um Jena herum zu finden: der schmackhafte Edelreizker

Das Pilzjahr 2020 war ein ziemlich durchwachsenes, meint Thomas Keil. Es habe immer nur kurze Perioden gegeben, in denen viele Pilze wuchsen. Die Trockenheit vor allem im August und September habe dazu geführt, dass die Ausbeute nicht so hoch war wie in anderen Jahren. Um Jena seien durchaus auch Steinpilze und der schmackhafte Edelreizker zu finden. Wichtigstes Erkennungszeichen des Edelreizkers sei eine karottenrote Flüssigkeit, die beim Aufschneiden hervortrete.

So vielfältig wie die Pilzarten sind, so erstaunlich muten auch ihrer Verwendungsmöglichkeiten an. So waren in der Ausstellung einige Pilz-Basteleien zu bewundern. Auch Leder lässt sich aus Pilzen gewinnen. Und als Heilmittel haben Pilze ebenso Bedeutung. So verweist Thomas Keil unter anderem auf den Birkenporling, aus dem Tee gewonnen werden kann, der bei Magenbeschwerden helfe. Darauf habe offenbar schon „Ötzi“ geschworen. So fand man bei dem in den Alpen gefundenen Steinzeitmenschen auch Reste des getrockneten Birkenporlings.

Im kommenden Jahr soll dann wieder eine Pilz-Ausstellung stattfinden, kündigt Keil an. Es gebe schließlich ein hohes Informationsbedürfnis.

Wer mehr über die Jenaer Pilzgruppe und ihr naturverbundenes Wirken erfahren möchte, kann sich im Netz informieren:

www.pilzberatung-jena.de