Jenas Schuldenlast wird kleiner – trotz Haushaltssperre

Trotz einer Haushaltssperre in diesem Jahr bleibt Jena als Thüringens zweitgrößte Stadt beim Schuldenabbau auf Kurs und will 2024 die letzten Schulden begleichen. „Wir sind sehr gut unterwegs und gehen davon aus, dieses Ziel zu schaffen“, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) der Deutschen Presse-Agentur.

Der Stadtrat hatte 2009 das Konzept zur Entschuldung beschlossen. Beim Start betrug der Schuldenberg der Universitätsstadt gut 70,6 Millionen Euro. Bis Ende dieses Jahres wurden nach Zahlen der Stadtverwaltung rund 58,6 Millionen Euro getilgt. In den kommenden Jahren soll der jährliche Schuldendienst weiter peu à peu sinken von knapp 3,9 Millionen Euro 2020 auf gut 1,7 Millionen Euro 2024.

Dieses Jahr hatte Jena im Sommer eine Haushaltssperre verhängen müssen. Grund war laut Nitzsche, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer einer Steuerschätzung zufolge deutlich unter Plan blieben. „Wir merken die Konjunkturdelle, und unsere Haushaltssituation wird dadurch schwieriger“, erklärte er. „Konkret mussten wir knapp fünf Millionen Euro sperren. Das haben wir gerade so noch rausschwitzen können, ohne freiwillige Leistungen anfassen zu müssen.“

Das Ziel eines Haushalts ohne Schulden bleibe realistisch, betonte Nitzsche. Für die Stadt selbst eröffneten sich neue finanzielle Spielräume, wenn sie keinen Schuldendienst mehr leisten müsse. Zugleich warnte er vor übertriebenen Wünschen seitens der Kommunalpolitik: „Trotzdem werden für uns die Bäume nicht in den Himmel wachsen und wir können – auch personell – nur eine begrenzte Zahl von großen Projekten stemmen.“ Prioritäten sieht er für die Zukunft in der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs. Aber auch beim Autoverkehr müssten neuralgische Punkte in der Stadt entschärft werden.