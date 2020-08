Jenas Schulen vorm Neustart: „Wir verzichten auf Kampeleien“

In der Stoyschule werden 500 Berufsschüler gleichzeitig unterrichtet.

Jena. Jenas Schulen kehren am Montag zum Regelbetrieb zurück. Vier Beispiele

Am Montag kehren die Schulen in Jena zum Regelbetrieb zurück. Maßgabe dafür ist das Stufenkonzept des Bildungsministeriums, das zunächst auf vorbeugenden Infektionsschutz setzt. Mit ihrer Einschätzung der Lage dürfte die Leiterin der Lobdeburgschule das aussprechen, was fast alle Lehrerinnen und Lehrer kurz vor Schulstart bewegt: „Wir sind nicht entspannt, aber zuversichtlich“, sagt Sylke Dziomber.