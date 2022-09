Jenas Top 5 der Veranstaltungen am Wochenende

Höhepunkte des Veranstaltungsreigens am kommenden Wochenende. Unsere Top 5:

1. Wenigenjenaer Sommerfest

Das Wenigenjenaer Sommerfest lädt am Freitag und Samstag, 9. und 10. September, zu einem Spektakel für die ganze Familie. Bildungseinrichtungen und Vereine aus Wenigenjena präsentieren sich. Auch auf der Bühne werden Künstler und Bands für ein buntes Programm sorgen. Der Festplatz erstreckt sich vom DRK-Platz am Jenzigweg über die Marie-Juchacz-Straße und den Hof von Leonardo-Schule und Eastside.

2. Stadtteilfest Jena-Nord

Auch in Jena-Nord wird Stadtteilfest gefeiert: am Freitag, 9. September, 15 bis 22 Uhr, am Jugend-Bildungszentrum „Polaris“ in der Camburger Straße 65. Das Stadtteilfest mit vielen Mitmachständen gilt als der Höhepunkt im Jahreskalender des Nordens. Live-Musik kommt unter anderem von der Dixielandband „Paternoster“.

3. Johannismarkt

Am Sonntag, 11. September, hält der „Johannismarkt“ auf dem Johannisfriedhof von 11 bis 17 Uhr ein Angebot für alle Sinne bereit. Kreative Marktstände, die Möglichkeit, Musikinstrumente selbst zu bauen oder eigene Äpfel zu pressen sowie Live-Musik auf der Bühne zu genießen – das alles und mehr wartet auf die Besucher.

4. 100 Jahre Burgau

In Burgau wird am Sonntag, 11. September, ab 13 Uhr das Jubiläum „Burgau – 100 Jahre Stadtteil von Jena“ gefeiert. Es wird die „1. Burgauer Kunstbrücke“ auf der historischen Saalebrücke stattfinden.

Der Johannismarkt und das Burgau-Jubiläum sind eingebunden in den Tag des offenen Denkmals, zu dem wir eine gesonderte Veranstaltungsübersicht bieten (Seite 17).

5. Fest des Waldes und der Jagd

Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, lädt das „Fest des Waldes und der Jagd“ zum 50-jährigen Jubiläum auf den Residenzhof Hummelhain ein. Auch die Jagdkönigin wird dann gekrönt.