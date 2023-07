Jenas Universität feiert sich und die besten Nachwuchswissenschaftler

Jena. Beim „Schillertag“ stehen Ehrungen und Preisverleihungen im Mittelpunkt. Rowena-Morse-Preis für Giancarlo Soavi.

Der Freiheitsdichter und ehemalige Professor der Jenaer Universität, Friedrich Schiller, wird an der nach ihm benannten Universität beständig rezipiert. Das beweist vor allem ihr „Schillertag“, der an die Antrittsvorlesung Schillers im Jahr 1789 erinnert. Beim diesjährigen musikalisch umrahmten Festakt sind am Freitag auch die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der vergangenen zwölf Monate ausgezeichnet worden.

Der Rowena-Morse-Preis für fortgeschrittene Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wurde an den Junior-Professor Giancarlo Soavi überreicht. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt der Physiker für seine außerordentlichen Leistungen in Forschung und Lehre sowie für seine bahnbrechenden Beiträge auf dem Gebiet der nichtlinearen Optik und ultraschnellen Spektroskopie von quantenbeschränkten Systemen. Der nach der ersten an der Universität Jena promovierten Frau benannte Rowena-Morse-Preis wird von der Freundesgesellschaft der Universität finanziert.

Urkunden für 495 Doktorinnen und Doktoren

Die mit jeweils 750 Euro dotierten Dissertationspreise werden ebenfalls von der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Universität gestiftet. Ausgezeichnet wurden während der feierlichen Promotionsfeier Christian Kamleiter (Theologische Fakultät), Louise Sophia Kavacs (Rechtswissenschaftliche Fakultät), Leonard Hoeft (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Sven Eric Büchel (Philosophische Fakultät), Simon Lübke (Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften), Benjamin Hinrich (Fakultät für Mathematik und Informatik), Silvia Simionato (Physikalisch-Astronomische Fakultät), Paul Strobel (Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät), Paul Mike Jordan (Fakultät für Biowissenschaften) und Stefanie Quickert (Medizinische Fakultät).

Beim Schillertag wird der Antrittsvorlesung des Namenspatrons der Universität Jena gedacht und die zentrale Promotionsfeier der Universität abgehalten. Foto: JENS MEYER / Universität Jena

Zuvor haben im Rahmen des Schillertages auch die anwesenden der insgesamt 495 Doktorinnen und Doktoren, die im vergangenen akademischen Jahr erfolgreich promoviert wurden, ihre Urkunden erhalten. Ihnen allen gab Universitätspräsident Walter Rosenthal in seiner Eröffnungsrede einen Auftrag mit: „Sie alle sind Pioniere, die Neues in die Welt gebracht haben. Bewahren Sie sich diesen Pioniergeist und helfen Sie, die Transformationen zu gestalten und zu beschleunigen, die die Gesellschaft benötigt, damit unser aller Lebensgrundlagen geschützt und Ressourcen künftig gerechter verteilt werden.“

Dies führte Markus Reichstein in seinem Festvortrag „Wissenschaft am Beispiel der Klimaforschung: spannend und nützlich?“ aus. Der Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie und Professor für Globale Geoökologie der Universität Jena verdeutlichte an einprägsamen Beispielen, wie interessante Wissenschaft und gesellschaftliche Relevanz miteinander verbunden sein können.

Der schönste Doktorhut

Neben den Preisen für die wissenschaftliche Tätigkeit wurde auch die künstlerisch-kreative Seite der „Doctores“ gewürdigt. Beim Fotowettbewerb „Hut ab!“ der Graduierten-Akademie wurden online die schönsten Doktorhüte gewählt und die Preise erstmals beim Schillertag bekanntgegeben. Die meisten Stimmen erhielt der Hut von Friederike Richter vom Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie. Der zweite Platz ging an Isabel Santos Valentim, die am Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) geforscht hat. Platz 3 erzielte Anna Schröger vom Institut für Sportwissenschaft.