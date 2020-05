Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Wirte dürfen von Freitag an wieder öffnen

Auch in Jena wird ab Freitag die Öffnung der Außen- und Innengastronomie ermöglicht. Nach Angaben der Stadtverwaltung müssen von den Betrieben Hygienepläne erarbeitet werden. Diese würden stichprobenartig vom Gesundheitsamt Jena kontrolliert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

So dürften sich an einen Tisch Mitglieder aus zwei verschiedenen Haushalten setzen. Es sei ferner notwendig, die Gästedaten zu erfassen: Name, Adresse, Telefonnummer, Mail und Verweildauer. „Falls eine Corona-Infektion eines Gastes auftritt, ist dies zur Ermittlung der Kontaktpersonen notwendig“, sagt Stadtsprecher Kristian Philler. Die Daten müssten für drei Wochen aufbewahrt und dann vernichtet werden.

An diesem Mittwoch haben sich zudem die Jenaer Infektionszahlen nicht verändert: 159 Corona-Fälle in Jena, eine Person befindet sich in stationärer Behandlung auf der Intensivstation. Insgesamt gab es drei Todesfälle. 151 Personen gelten als genesen, damit gibt es fünf aktive Fälle in Jena. Diese Zahlen spiegeln die Fälle Jenaer Einwohnerinnen und Einwohner wider. Im Universitätsklinikum Jena würden allerdings mehr Covid-Patienten versorgt als hier aufgeführt. Es werden auch Personen behandelt, die aus anderen Kliniken innerhalb Thüringens übernommen wurden.