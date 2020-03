Jenas Wirtsleute warten in Zwangspause nicht nur, was wird

Die wegen der Corona-Epidemie städtisch verfügte und von Dienstag an gültige Schließung der Gaststätten und Bars kann für die Wirtsleute kein Zuckerschlecken sein. Und doch versuchen die Gastronomen, sich mit der Lage zu arrangieren – zumindest die von der Zeitung befragten. „Jeder kann doch davon ausgehen, dass es andere noch schlimmer trifft“, sagte am Sonntag Heiko Krabbes, Inhaber der Restauration „Stilbruch“ in der Wagnergasse. Ein bisschen Stolz ließ Krabbes auf den Zusammenhalt seines Teams durchblicken, als er berichtete, dass altgediente Mitarbeiter sogar gesagt hätten, sie könnten es mal ein, zwei Monate ohne Gehalt aushalten. Krabbes gab zu, dass er solche Dialoge nicht ohne Wasser in den Augen geführt hat. Und: Es seien nach den ersten Nachrichten von der General-Schließung der Jenaer Gasthäuser sogar erste Reservierungen für den Mai eingegangen. Mit solchen Erlebnissen seien für ihn schon jetzt die nahenden Schatten über den kommenden Tagen verflogen. „Es ist also alles schwierig, aber nicht beängstigend.“ Ja, er sehe auch insofern etwas Gutes, als die ständig Kritisierten „mal nicht auf die Fresse bekommen“: die Lebensmittelhersteller, die Bauern. Womöglich habe manch ein Verbraucher nach der Epidemie „nichts mehr dagegen, dass ein Ei nicht einen, sondern zwei Cent kostet“.

Kollege in Afrika steht allein da „Für uns ist es ja noch recht einfach“, sagte „Noll“-Chef Andreas Jahn. „Wir können ja nichts dafür.“ Für ihn müsse es darum gehen, sein Personal mit Blick „auf den Tag danach“ zu halten. Was staatliche Unterstützungen betrifft – „da können wir uns auf Frau Merkel verlassen“. Andreas Jahn berichtete von einem befreundeten Kollegen in Namibia, dessen Hotel nach Corona-Erkrankungen europäischer Touristen behördlich geschlossen wurde. „Der kriegt nix vom Staat.“ Im „Noll“-Gasthaus soll nach Jahns Beschreibung ein Mittagessen-Angebot zum Abholen aufrecht erhalten bleiben. Weiter im Betrieb darf das „Noll“-Hotel bleiben, für dessen Gäste das Frühstück und Abendbrot vorgehalten werden muss. Allerdings sei die Belegung auf ein Minimum von bis zu 15 Prozent gesunken. „Sonst haben wir eine Auslastung von über 80 Prozent.“ Einer trage des anderen Last. Das war für Michaela Jahn als Vorsitzende des Vereins Initiative Innenstadt die Grundidee für das Treffen der hiesigen Gastronomen in der „Weintanne“ am Sonntag. Da habe man – Beispiel Abhol-Service – jene Angebote gesammelt, die den Gästen trotz der Schließung unterbreitet werden können. Ein guter Navigator für die Betroffenen könne überdies auf der Homepage des Vereins die Infoseite zu den Auswirkungen des Coronavirus auf die Innenstadt sein: https://www.innenstadt-jena.de/