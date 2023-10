Jenas Zukunft: Bürger kommen zu Wort

Blick vom Knoten Steinweg und B88 in Richtung Angerkreuzung: Die Stadt verfolgt mit der Osttangente das Ziel, die Hauptverkehrsströme über die dann vierspurige Trasse fließen zu lassen und so insbesondere die Karl-Liebknecht-Straße und den Löbdergraben vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Am 24. Oktober soll im Rahmen einer Diskussionsreihe über die Osttangente diskutiert werden.

Jena. „Stadt im Gespräch“: Neue Veranstaltungsreihe greift brisante Jenaer Themen auf.

Ab Oktober startet in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Jena die Diskussionsreihe „Stadt im Gespräch“, initiiert von zwei engagierten Bürgerinnen der Stadt Jena in Zusammenarbeit mit der VHS.

Ziel der Veranstaltung sei es, Zivilgesellschaft, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik in den Dialog zu bringen und die Dinge zu thematisieren, die die Stadt aktuell beschäftigen: von der Osttangente über den Bauboom zum Flächennutzungsplan und weitere Themen. Dabei soll zukunftsorientiert und respektvoll, jedoch nicht, ohne die schwierigen Details auszublenden, gesprochen werden. Gemeinsam und mit fachlicher Expertise soll über Vorstellungen, Visionen, Für und Wider der Themenkreise und im Austausch mit kommunalen Vertretern und dem Publikum diskutiert werden. Mit der Thematik „Wohin mit den Autos? Pendlerverkehr und Osttangente in Jena“ geht es am Dienstag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr in der vhs, Grietgasse 17a, im Vortragsraum los. Neben Mitgliedern des Stadtrates und der Stadtverwaltung sind zudem ein Vertreter der Bürgerinitiative „Verkehrswende statt Osttangente“ sowie Mobilitätsforscherin Claudia Hille aus Erfurt als Podiumsgäste geladen.

Um eine übersichtliche Diskussion zwischen Publikums- und Podiumsgästen zu gewährleisten, wird die Veranstaltung von Ines Morgenstern, Geschäftsführerin des Organisationsberatungsinstituts ORBIT, moderiert.

Eine Veranstaltung der Initiative „Lebenswertes Jena“ in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Jena, gefördert durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. red

Eine Voranmeldung über die Volkshochschule ist erwünscht. Der Eintritt ist frei.