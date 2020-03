Jenawasser dreht am Investitionsrad

Kaltes klares Wasser fließt durch 660 Kilometer lange Leitungen, die von Jenawasser betrieben werden. 660 Kilometer, welche die Trinkwasserversorgung für 126.000 Bürger in Jena sowie in Umlandgemeinden sicherstellen. Um auch künftig die Versorgung mit dem Lebensmittel Nummer eins sicherzustellen, investiert Jenawasser in diesem Jahr in verschiedene Projekte. Insgesamt 26,1 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Wir sprachen darüber mit dem Jenawasser-Verbandsvorsitzenden Jürgen Hofmann, der auch erklärt, warum beim Thema Abwasser gerade die kleinen Umlandsgemeinden profitieren.



Aus Zwei mach Eins

Das größte Projekt in den nächsten Jahren betrifft das Rautal, wo ein neuer Hochbehälter entsteht. Insgesamt 4,5 Millionen Euro werden bis 2021 ausgegeben. Zwischen Gartenanlagen am Ortsausgang in der Straße Rautal erwarb Jenawasser ein früheres Grundstück der Universität, sagt Hofmann. Der neue Behälter soll die Anlagen am Steiger sowie in Nord ersetzen. Beide werden zurückgebaut. In Vorbereitung für das Projekt wurden bereits Baumaßnahmen in der Stadt umgesetzt, da sich der Wasserdruck mit dem neuen Behälter erhöht. So sind Leitungsabschnitte an der Angerkreuzung und in der Camburger Straße ausgetauscht, im Rautal liegen bereits neue Trinkwasserleitungen unter der Erde. Weitere Maßnahmen betreffen die Scharnhorststraße und die Dornburger Straße.

Immer dieser Verschleiß

Es ist der Lauf der Zeit: Irgendwann bröckelt der Putz ab oder Teile verschleißen. So müssen dahingehend Investitionen ins Wasserwerk Porstendorf, in die Trinkwasserbrunnen Gröben und Jägersdorf sowie in den Hochbehälter Drackendorf bewerkstelligt werden. Letzterer sei innen komplett neu auszukleiden, sagt Hofmann. Ein Grund dafür sei nicht nur das betagte Alter des Behälters, sondern auch Keime, die bei mikrobiologischen Kontrollen im November 2017 gefunden wurden. Vorsorglich ließ Jenawasser das Trinkwasser chloren, obwohl die coliformen Keime nicht mehr nachgewiesen wurden. Der ältere Hochbehälter wurde schon vor einigen Monaten außer Betrieb genommen und kommt nun in die Kur. Der zweite Hochbehälter in Drackendorf sichere die Versorgung der Ortsteile in Jenas Süden.



Die „geniale“ Baustelle

Die Lieblingsbaustelle von Jürgen Hofmann betrifft das Gönnatal. „Die Spezialisten hatten dort eine geniale Idee“, sagt er. Eigentlich war geplant gewesen, eine Kläranlage in Altengönna zu bauen. Gerade durch den Putenbetrieb im Ort, der unterschiedliche Arten und Mengen von Fäkalien entsorgen muss, sei die Abwasserentsorgung schwierig. Die Lösung: Die Spezialisten erkundeten eine alte Wasserleitung, die den Jägerberg hinab nach Jena führt. Seit Jahren nicht mehr genutzt, sei sie dennoch noch gut instand und reicht vom Durchmesser her als Leitung für Abwasser. Eine Kläranlage ist damit passé, dafür müssen Leitungen eingerichtet werden sowie ein Pumpwerk, um das Abwasser vom Gönnatal hoch zum Jägerberg zu pumpen, von wo aus es wiederum hinab in die Kläranlage Jena fließen soll. Kostenpunkt: 2,5 Millionen Euro.



Die verschobene Baustelle

Eingeplant, aber nicht umgesetzt im Jahr 2020 werden die Leitungsarbeiten in der Kahlaischen Straße vom Kreisverkehr bis zur ehemaligen Brauerei am Felsenkeller. In Abstimmung mit der Stadt sei man sich einig geworden, das Projekt vorerst ruhen zu lassen, da die Kahlaische Straße durch die Sperrung der Tatzendpromenade als Umleitungsstrecke dient. „Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, sagt Hofmann.



Vorteil für kleine Gemeinden

Jürgen Hofmann, selbst ehrenamtlicher Bürgermeister von Frauenprießnitz, verweist auf die Investitionen im Abwasserbereich, die zu 75 Prozent kleine Gemeinden im Umland betreffen: „Das zeigt, das der jenalastige Verband seine Vormachtsstellung nicht ausnutzt.“ Ein Grund für die Investitionsverteilung liege auch an der Qualität der Leitungen im Abwasserbereich, „im ländlichen Raum haben wir mehr Nachholbedarf“, sagt er. Die im Haushalt veranschlagten 15 Millionen Euro werden unter anderem eingesetzt, um in Schorba bei Bucha und in Bad Berka Abwasserleitungen zu sanieren. Zwischen der Mitgliedsgemeinde Ruttersdorf-Lotschen und Stadtroda lässt Jenawasser zudem eine neue Abwasserleitung legen, um die Gemeinde an die Kläranlage von Stadtroda anzuschließen. Dies gehöre zu einem „guten Deal“ mit dem Zweckverband „Thüringer Holzland“, sonst hätte Jenawasser ein neues Pumpwerk bauen müssen.



Strategie zur Wasserversorgung

Ein 2012 beschlossenes Wasserversorgungskonzept „schlägt sich seit Jahren in den Investitionen nieder“, sagt Hofmann. Angelehnt an das Abwasserbeseitigungskonzept, Pflichtaufgabe des Zweckverbandes, werden Strategien entwickelt, „um alles zu optimieren“. Befürchtungen wegen Versorgungsengpässe müsse es nicht geben. „Wir beziehen zum überwiegenden Teil Wasser aus der Eigenversorgung“, sagt der Verbandsvorsitzende, das heißt aus Tiefbrunnen, die ausreichend Grundwasser beziehen könnten. Die Fernwasserversorgung mache 30 Prozent im Netzgebiet aus. Die Trinkwassergebühren liegen konstant bei 1,85 Euro pro Kubikmeter, die Grundgebühr wurde zuletzt vor zwei Jahren um 30 Euro pro Jahr angehoben und liegt für den kleinsten Trinkwasserzähler bei 186,18 Euro pro Jahr.

Corona-Sorgen

Partielle Hamsterverkäufe wurden bereits in Jena gesichtet, darunter auch kistenweise Wasser. Wäre denn die Wasserversorgung bei Ausbruch der Krankheit in Jena gefährdet? „Nein“, sagt Hofmann. Die Stadtwerke Jena seien eingebunden in den „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“; und überhaupt: Pläne für Notfälle gebe es ohnehin in einem Versorgungsbetrieb, „das ist ganz normal. Auch ohne Corona muss alles immer sicher sein“, sagt der Verbandsvorsitzende.

Zur Sache: Über den Zweckverband Jenawasser

Der Zweckverband Jenawasser wurde 1993 gegründet als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Finanziert wird er von den Gebühren und Beiträgen der Kunden. Betriebsführer sind die Stadtwerke Jena, die beispielsweise Baumaßnahmen in den Anlagen von der Tochtergesellschaft Jena Netze ausführen lässt. Der 24-Stunden-Havariedienst ist ebenfalls bei den Stadtwerken angesiedelt. Jena sowie 25 weitere Kleinstädte und Dörfer sind Mitgliedsgemeinden bei Jenawasser. Magdala, Blankenhain und Bad Berka regeln allerdings nur ihre Abwasserentsorgung über den Zweckverband.