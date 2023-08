Jenawirtschaft muss stark genug sein für Fachkräfte-Akquise

Jena. Die Liberalen wollen geklärt wissen, ob Wirtschaftsförderer hinreichend ausgestattet sind für die Arbeitsmarkt-Werbung.

Beim allgegenwärtigen Fachkräftemangel könnte Jena noch besonders krasse Auswüchse erleben. Diese Sorge treibt die Liberalen-Fraktion des Stadtrates um. Und so will die FDP während der Ratssitzung nach der Sommerpause per Beschlussantrag Klärung herbeiführen in der Frage, ob die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft „Jena-Wirtschaft“ für die Fachkräftegewinnung stark genug ist.

Der OB soll beauftragt werden zu prüfen, ob der Zuschuss für die städtische Gesellschaft auskömmlich ist, so berichteten die Fraktionäre Stefan Beyer und Reinhard Bartsch. Insbesondere solle der Zuschuss analysiert werden im Vergleich zu anderen Kommunen vergleichbarer Größe und Struktur. Dazu ist dem Stadtrat laut Stefan Beyer nichts dargelegt worden.

17.280 Menschen gehen in Rente bis 2030

Stefan Beyer verwies auf die Jenaer Fachkräftestudie vom Frühjahr, wonach die Erwerbstätigen-Quote in der Stadt bis 2035 um 18,1 Prozent zurückgehen könne. Wesentlich falle dabei ins Gewicht, dass bis 2030 etwa 17.280 Jenaerinnen und Jenaer in Rente gehen. Im Freistaat Thüringen werde allgemein kalkuliert, dass der Anteil der erwerbsfähigen Personen von 61 Prozent im Jahre 2021 auf 56 Prozent im Jahr 2035 sinkt.

In Modellen zur Erhöhung der Fachkräfte-Verfügbarkeit werde für Jena in einem mittleren Szenario gemessen an aktuell sichtbaren Möglichkeiten gerade so ein Ausgleich jener großen Zahl von Berentungen aufgezeigt, erläuterte Stefan Beyer.

Wohnraum-Thema brennt auf den Nägeln

„Mit dem, was sie bisher tun, sind sie beispielgebend“, sagte Reinhard Bartsch über Jenas Wirtschaftsförderungsgesellschaft, deren Gesellschafter die Stadt Jena und die Sparkasse Jena/Saale-Holzland sind. Stefan Beyer sprach das von den Wirtschaftsförderern eingerichtete Jobportal „Work in Jena“ an, auf dem aktuell 2821 Jobs in der Stadt angeboten werden. Das Geld für den dringlichen Ausbau des Jobportals reiche nicht aus, so hat sich Beyer von „Jena-Wirtschaft“ bestätigen lassen. „Es bräuchte ein Vielfaches für den Ausbau.“ Zudem sei es nötig, Wege zu finden, dass Firmen ihre Angebote selbst in das Portal einpflegen.

Auf der anderen Seite sei nicht zu übersehen, wie sehr die Wohnraumgewinnung zum Zwecke der Fachkräftegewinnung auf den Nägeln brennt. „Für die, die wir haben wollen, müssen wir auch Wohnraum bieten“, sagte Reinhard Bartsch. Er berief sich zum Beispiel auf Aussagen aus dem Zeiss-Konzern, der allein wegen seines Campus-Neubaus im Geviert zwischen Westbahnhof und Otto-Schott-Straße einen Zuzug von 500 Fachkräften in Jena erwarte.