Jenawohnen: mehr Schutz in Servicecentern

In den Servicecentern und in der Hauptgeschäftsstelle des größten Vermieters der Stadt, Jenawohnen, wird der Infektionsschutz weiter ausgebaut.

Die Eingangstüren öffnen nicht mehr automatisch, Besucherinnen und Besucher werden gebeten, zu klingeln. Auch weiterhin gilt die Vorgabe, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Die Öffnungszeiten bleiben in vollem Umfang erhalten. Obendrein sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kommunalen Wohnungsunternehmens telefonisch und per E-Mail erreichbar, so informierte Stefan Dreising, Sprecher der Stadtwerke, deren Tochterunternehmen Jenawohnen ist.

Zudem besteht die Möglichkeit, vorher online einen individuellen Termin für die Vermietung oder auch die Mieterbetreuung zu reservieren. Damit können Wartezeiten reduziert und Maßnahmen des Infektionsschutzes ausgebaut werden.

Online-Terminbuchungen, Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten gibt es unter: www.jenawohnen.de