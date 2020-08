Jenna lobt Dexel-Preis aus: Kreativ im Umgang mit Corona

Jena. Stipendiat für 2020 in Jena gesucht

Auch oder gerade in diesem besonderen Jahr suchen Stadtwerke Jena und Jenakultur einen würdigen Dexel-Stipendiaten. Wie jedes Jahr geht der Ball dabei zunächst an die Öffentlichkeit, Vorschläge zu unterbreiten. Abweichend vom sonstigen ganz offenen Verfahren sucht man diesmal allerdings jemanden, der besonders kreativ mit der Corona-Krise umgegangen ist und so auch anderen Mut macht.

So hat sich die Jury auf folgende Prämissen verständigt:

Gesucht werden vorrangig Formate, die kreativ und innovativ mit Corona umgegangen sind,

anderen dabei eine Plattform geboten haben und

ein nachhaltiges Potential aus der Krise heraus zeitigen.

Vorschläge regionaler Künstler und Kulturschaffender können aus der Öffentlichkeit bis zum 15. September eingereicht werden. Der Begründungstext sollte mindestens eine Seite umfassen und drei Seiten nicht überschreiten.

Die Jury – bestehend aus OB Thomas Nitzsche, Simon Gaudenz (Philharmonie), Erik Stephan (Kunstsammlung), Jörg Vogel (Kulturausschuss), Jonas Zipf (Jenakultur), Martin Straub (Lesezeichen), sowie Stefan Dreising (Stadtwerke) – bringt selbst Vorschläge ein und entscheidet im Herbst, wer das Dexel-Stipendium 2020 verliehen bekommt. Ende des Jahres soll der Preis verliehen werden.

Walter Dexel (1890-1973) – Maler, Werbegrafiker, Designer und Verkehrsplaner und Publizist – gab der Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts wichtige Impulse. Gerade auch in Jena, seinem langjährigem Wirkungsort, förderte er zudem durch Ausstellungen, Ankäufe und Publikationen moderne Künstler und deren Werke. Sein Einfluss auf die Akzeptanz für moderne Kunst und die Weiterentwicklung des regionalen Kulturlebens ist bis heute unumstritten.

Vorschläge per Post: Jenakultur, Knebelstraße 10, 07743 Jena; per Fax: 03641/49-8005; per E-Mail: jenakultur@jena.de