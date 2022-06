Jenoptik baut Abbeplatz in Jena zum Partygelände um

Jena. Am kommenden Freitag, 1. Juli, feiert die Jenoptik AG mit einem großen öffentlichen Fest ihr 30-jähriges Bestehen nach.

Auf dem Ernst-Abbe-Platz haben am Montag die Vorbereitungen für die nachträgliche Geburtstagsfeier „30 +1“ der Jenoptik begonnen. Dafür wird unter anderen eine große Bühne aufgebaut, weshalb Fußgänger Umwege laufen müssen und in der Aufbauphase noch mehr Autos auf dem Platz unterwegs sind, als sonst schon. Am Montag wurden zum Beispiel Bühnenelemente aus einem Transporter ausgeladen (Foto). Ab Mittwoch soll dann ein Festschirm zwischen Hörsaalgebäude und Stella-Skulptur montiert werden. Besitzer von Fahrrädern werden gebeten, diese am Freitag spätestens bis 14 Uhr wegzufahren, denn 16 Uhr beginnt die große Jenoptik-Sause.