Jenoptik besorgt über Stimmung im Land

Jena. Eine neue Kampagne wirbt für mehr Offenheit. Die Wirtschaftsförderung Jena begrüßt die Aktion.

Der Vorstand des Thüringer Technologiekonzerns Jenoptik AG ist besorgt über Tendenzen von Intoleranz und Abschottung in der Gesellschaft. „Wer sich abschottet, macht dicht“, sagte der Vorstandsvorsitzende des börsennotierten Unternehmen, Stefan Traeger, am Donnerstag in Jena.

Für ein Unternehmen wie Jenoptik mit einem hohen Exportanteil am Umsatz und Mitarbeitern aus 29 Ländern seien Rahmenbedingungen wie Offenheit, Toleranz, Vielfalt und Freizügigkeit wichtig. Um darauf hinzuweisen, starte das Unternehmen eine Kampagne, die Menschen ermutigen solle, tolerant zu sein und sich für Diversität einzusetzen. Großflächige Plakate seien vor allem am Konzernsitz in Thüringen sowie in Sachsen geplant. In Dresden baut Jenoptik derzeit seine Produktionskapazitäten für die Halbleiterindustrie aus.

Ein weiteres Motiv Foto: JENOPTIK AG

Offenheit sei eine der Hauptbotschaften, offen für Zukunft, Freiheit, Demokratie und Vielfalt, so der Vorstandschef. Während des Digitalgipfels Anfang kommender Woche in Jena werden sie auch an der Fassade der Konzernzentrale in Jena zu sehen sein. Ohne auf die AfD oder andere Parteien direkt einzugehen, sagte Traeger gemäß einer Mitteilung, manche politische Entwicklungen in der Region seien ein Grund, warum die Kampagne jetzt gestartet werde. 2024 sind Landtagswahlen in Thüringen.

Jenawirtschaft begrüßt die Kampagne zu Vielfalt und Weltoffenheit: „Wir als Wirtschaftsförderung Jena vertreten die gleichen Werte – Offenheit, Toleranz und Vielfalt – und begrüßen die Tatsache, dass sich die Jenoptik AG und viele weitere Unternehmen am Standort dafür einsetzen“, sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke.