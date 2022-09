Jesus und sein erstes Wunder: Kinder in Kahla führen Musical auf

Kahla. Kahlaer Kinder und Jugendliche haben ein Musical einstudiert, das am Sonntag aufgeführt wird. Zuvor bietet der Kirchbauverein Führungen an

„Die unglaubliche Hochzeit“ heißt ein Kindermusical von Frank Kampmann, das am Sonntag, 11. September, von 30 Kindern und Jugendlichen der Johann-Walter-Kurrende und aus den Christenlehregruppen in der Stadtkirche Kahla aufgeführt wird – bei freiem Eintritt. Kantorin Ina Köllner hat das Stück mit den Jugendlichen einstudiert. Es geht um das Dorf Kana in Galiläa, wo eine große Hochzeit gefeiert werden soll. Auch Jesus und seine Freunde sind eingeladen. Es wird gefeiert, plötzlich geht der Wein zur Neige. Jesus vollbringt ein Wunder und rettet die Feier.

Zuvor bietet der Kirchbauverein Führungen zur Sanierung der Kirche an.

Sonntag, 11. September, 11-16 Uhr Kirchenführungen; 17 Uhr Musical, Stadtkirche Kahla