Bauerwartungsland in Burgau: Die Ernst-Abbe-Stiftung kann seit ein paar Tagen auf einen rechtskräftigen Bebauungsplan bauen.

Jena. Der Bebauungsplan ist rechtskräftig: Die Ernst-Abbe-Stiftung will ein seniorengerechtes Viertel bauen.

Jetzt ist alles gut am „Alten Gut“ in Jena-Burgau

An der Burgauer Grenzstraße rücken die Bagger an. Auf dem Areal des ehemaligen „Alten Guts“ wird demnächst gebaut. Die Ernst-Abbe-Stiftung plant ein neues Stadtviertel direkt angrenzend an den kulturhistorisch wertvollen Ortskern. Der Abriss der alten Gutsgebäude geschah bereits. Bis zum Start der eigentlichen Bauarbeiten sind aber noch Dinge mit der Stadtverwaltung zu besprechen.