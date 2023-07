Jetzt kommt der Jenaer Nachtkulturvertreter

Nachts feiern! Das wollen junge Leute in Jena freilich nicht – wie hier im Bild – allein im Kassablanca, sondern auch an anderen Orten.

Jena. Konzept steht: Wie eine hauptamtliche Person im Trägerverein vermittelt zwischen Partygästen, Anwohnern, Gastwirten

Das Jenaer Projekt „Nachtkulturvertretung“ gelangt auf die Zielgerade. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD), Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) und „Polaris“-Jugendzentrum-Leiterin Inga Riedel sähen gern in der Party-Freiluftsaison 2024 die personifizierte „Nachkulturvertretung“ am Start, wie sie am Mittwoch zu verstehen gaben. „So schnell, wie es geht“, sagte Koppe. Nur: Auf den Begriff „Nachtbürgermeister“, den 2018 erstmals in Deutschland die Stadt Mannheim nach holländischen Vorbild eingeführt hatte, wollten sich die Dame und die beiden Herren für Jena nicht fixieren lassen. Das erlaube Missinterpretierungen in Richtung behördlicher Funktionen, sagte Koppe. Gleichwohl solle jene hauptamtliche Person die Interessen ausgleichen und neutrales Bindeglied sein etwa zwischen Anwohnern, Party-Gästen, Gastronomen.

Auf eigenen Füßen

Fahrt aufgenommen habe der Prozess dank der „Lenkungsgruppe Paradies 21“, so erinnerte Gerlitz. Diese AG aus Soziokultur-, Stadt- und ordnungsbehördlichen Vertretern sei noch fokussiert gewesen auf den Paradies-Park, dessen Intensivnutzung nach 2020 eine „unglaublich hohe Beschwerdedichte“ nach sich gezogen habe, sagte Gerlitz. Die Nachtkultur-Bedürfnisse der jungen Leute, die Clubszene insgesamt könne man aber nicht nur durch die „ordnungspolitische Brille“ anschauen. Inga Riedel und Benjamin Koppe riefen die Workshops in Erinnerung, in denen unter Leitung einer Kulturberaterin aus Leipzig mit Soziokultur-, mit Nachtökonomie-Vertretern und Anwohnern beraten wurde, wie die Nachtkultur aussehen soll. Ein Konzept als Essenz der Workshops sei nun „fast final“ erarbeitet, sagte Koppe. Es soll nach der Sommerpause dem Stadtrat vorgestellt werden und bezieht die Kultberatung Jena (reCoVer Stiftung) und die Zwischennutzungsagentur Blank mit ein. In der Frage, ob und wo die „Nachtkulturvertretung“ in der Stadtverwaltung angegliedert werden könne, sei man sich bald einig gewesen: Sie müsse auf eigenen Füßen stehen, weshalb eigens ein Träger-Verein dafür gegründet werden soll. Diese Marschroute sei „in der Kulturszene extrem gut angenommen worden“, sagte Gerlitz. Ende dieses, Anfang nächsten Jahres soll der Trägerverein gegründet werden.

Freiflächenlabor arbeitet weiter

Der Bürgermeister betonte, dass man die „Nachtkulturvertretung“ überhaupt nicht trennen könne von der Freiflächen-Akquise für bestimmte Party-Formate. Corona habe es nur besonders aufscheinen lassen, wie wenig Freiflächen es „als konsumfreie Orte“ gebe. Und so beschrieb es Gerlitz als treffliche Fügung, dass das „Freiflächenlabor“ genannte Projekt der Suche nach und Entwicklung von „Open air“-Party-Arealen gemäß Stadtratsentscheid fortgesetzt wird. 15.000 Euro stünden für das „Freiflächenlabor“ noch einmal zur Verfügung. Im bisherigen „Freiflächenlabor“-Prozess sind einige Areale (Beispiel Jenzig-Wiese) durch das Raster gefallen. Für andere Flächen wie „Am Steinbach“ in Löbstedt oder „Am Saalebogen“ nahe der Göschwitzer Prüssingstraße zeigte sich zwar, dass sie sich keinesfalls dauerhaft mit fest implementierter Infrastruktur nutzen lassen. Doch können sie nach Gerlitz’ Beschreibung bei temporärer Nutzung weiter auf Veranstaltungsdauer, auf Frequenzen und Lautstärke getestet werden.