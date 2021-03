Jena. In den Osterferien richtet der Verein „Freie Bühne Jena“ zwei Theaterfreizeiten aus.

Jetzt wird’s kriminell: Theaterferien für Kinder in Jena

Die erste Woche vom Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, steht unter dem Motto: „Jetzt wird’s kriminell!“ Gemeinsam mit den Kindern begibt sich das Freie-Bühne-Team auf Spurensuche und entwickelt ein Krimistück. Hierfür treffen sich die Detektive im Jugendzentrum Polaris, Camburger Straße 65. In der zweiten Woche kommen Schüler in einem Zoom-Meeting zur „chaotisch-kreativen Ferienfreizeit“ zusammen. Beide Angebote sind zwischen 10 und 15 Uhr und werden vom Theater-Duo „Mensch, Steve!“ geleitet. Das Angebot richtet sich an Schüler zwischen 9 und 15 Jahren.

Aufgrund der Förderung durch das Programm „Kultur macht stark“ sind sowohl Teilnahme als auch Mittagessen kostenlos. Der Verein „Freie Bühne Jena“ kooperiert mit dem Verein „Ein Dach für alle“ und dem Jugendzentrum Polaris.