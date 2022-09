Jochen Distelmeyer kommt ins Kassablanca Jena

Jena. Der Sänger der Band Blumfeld tourt mit seinem aktuellen Album „Gefühlte Wahrheiten“. Am 21. September stellt er es in Jena vor

Balsam für verwundete Seelen: Auf seinem neuen Album durchmisst Jochen Distelmeyer die „Gefühlte Wahrheiten“ unserer Zeit. Am kommenden Mittwoch stellt er das Ergebnis seiner Betrachtungen im Kassablanca in Jena vor. „Gefühlte Wahrheiten“ ist ein Album darüber, wie es sich anfühlt, lebendig zu sein. Zwölf bestürzend schöne Lieder, in denen Distelmeyer vom Sich-Verlieren und Wiederankommen, vom babylonischen Stimmengewirr der sozialen Medien, von Sehnsucht und Begierde, gesellschaftlicher Spaltung und einer am Ende gelingenden und triumphierenden Liebe erzählt. Es schließt sich hier ein Kreis von Distelmeyers erstem Solo-Album „Heavy“, seinem Romandebüt „Otis“ und dem Coveralbum „Songs From The Bottom Vol. 1“. Selbst die Konzerte seiner Band Blumfeld der vergangenen Jahre sind Teile eines Werkzyklus, dessen offene Enden Distelmeyer mit „Gefühlte Wahrheiten“ nun zusammenführt. Der große Sänger eines „persönlichen Lebens“ ist also nicht „wieder da“ – er war niemals weg.

Mittwoch, 21. September, 20 Uhr, Kassablanca