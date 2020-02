Jonas Zipf erwartet deutlich mehr Geld für die Kultur

Mit exakten Zahlen will der Werkleiter von Jenakultur noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Jonas Zipf sagt aber, dass mehr Geld nötig sein werde als jene 16,7 Millionen Euro, die von 2017 bis 2020 aus dem Stadthaushalt für die Kultur ausgegeben wurden. Bis Herbst solle die neue Zuschussvereinbarung zwischen Stadt und Eigenbetrieb beschlossen sein. Dass die Politik in diesem Jahr einen neuen Doppelhaushalt aufstellen wird, dürfte für ein paar Unwägbarkeiten sorgen.

„Die nächste Vereinbarung bringt eine ordentliche Steigerung mit sich“, sagt Jonas Zipf. Dabei geht es nicht nur um die Tarifabschlüsse, die zwangsläufig für steigende Personalkosten sorgen. Zipf erwähnt zum Beispiel auch den Neubau der Bibliothek auf einer brachliegende Fläche im Zentrum der Stadt: Nach deren geplanten Fertigstellung im Jahr 2023 sind natürlich auch die Betriebskosten einzuplanen. Die heiße Phase werde im April beginnen, wenn im Werkausschuss die 15 Fachbereiche durchforstet werden. Bis dahin liegen auch die Ergebnisse der Bürgerumfrage vor, mit der der Eigenbetrieb Interessen, Wünsche, Potenziale und Herausforderungen des kulturellen Angebots messen will. Nach Zipfs Worten steht am Ende eine Prioritätenliste, die in der Zuschussvereinbarung ebenso berücksichtigt werden soll wie der politische Wille der Stadträte.

Drei große Entwicklungsthemen

Neben einer Vielzahl von Aufgaben nennt Jonas Zipf drei große Entwicklungsthemen, die die nächsten Jahre dominieren werden: besagter Neubau der Ernst-Abbe-Bibliothek, die Profilierung des Volkshauses sowie die Philharmonie, deren Management verbessert werden soll. „Hier sind wir noch nicht so gut unterwegs, während das Orchester künstlerisch topp ist.“

Carsten Müller, Jonas Zipf und Thomas Vogl (v.l.) bilden die Werkleitung von Jenakultur. Foto: Tina Peißker

Als Inkubator bezeichnet Zipf die ehemalige Augenklinik, die die Bücherei als Interimsdomizil bezogen hat. So würden aktuell ganz unterschiedliche Formen der Innengestaltung getestet, um die vielleicht wichtigste Maßgabe zu erfüllen: Entstehen soll ein lebendiger Ort, an dem Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammenkommen und Raum für ihre Bedürfnisse, für kreatives Arbeiten, zur Kommunikation, zum Lernen und zur Freizeitgestaltung vorfinden. „Natürlich stehen die Kubatur des Gebäudes und die Aufteilung der Räume nach den Plänen des Planungsbüro Rohling fest. Aber welche Formen sollen zum Beispiel die Möbel haben?“ In den drei für die Bibliothek vorgesehenen Geschossen sind 3700 Quadratmeter Nutzfläche geplant – gegenüber 1700 Quadratmetern, die derzeit verfügbar sind. Schon jetzt ist die EAB die größte und leistungsstärkste öffentliche Bibliothek Thüringens. Geplant ist, die Nutzerzahl pro Jahr von 14.000 auf 20.000, die Zahl der Entleihungen von derzeit 750.000 auf 1,25 Millionen zu erhöhen.

Volkshaus bleibt ein Haus für die Bürger

Trotz aller Gerüchte, wonach das Volkshaus kommerzialisiert werden solle: Es bleibe ein Haus auch für die Vereine und Initiativen; ein Haus, in dem sich die Bürger einmieten könnten, sagt Zipf über das Ziel, die Immobilie als Tagungs- und Kongressort zu profilieren. Die Stadt wolle damit eine Lücke schließen, ohne in die überregionale Vermarktung zu gehen. „Wir blicken auf den heimischen Markt: Auf Kongresse zwischen 500 und 1200 Teilnehmern, die bislang zum Beispiel in Weimar stattfanden.“ Wesentlich für die Vermarktung sei der neue Konzert- und Probenraum, der in einem Zwischengebäude zum nebenan neu gegründeten Deutschen Optischen Museum entstehen soll. „Wenn man weiß, dass die Philharmonie etwa 100 Probetage im Jahr hat, stünde in dieser Zeit das Volkshaus für das Kongressgeschäft nicht zur Verfügung“, sagt Zipf. Da das Museum wiederum Interesse an einem Foyer habe, müsse man sich einigen, sagt Zipf. „Wer trägt welche Last bei einem Gebäude, das von zwei Partnern genutzt wird.“

Und natürlich geht es auch weiterhin darum, mit der Philharmonie die größte Kulturinstitution der Stadt in die Zukunft zu führen. So will Zipf einen Fokus auf das Management legen und einen Zustand beenden, der „zwischen Baum und Borke“ liege. Dabei gehe es auch darum, deutlicher in die Stadtgesellschaft hinein zu strahlen. Das Zukunftspapier ist im Stadtrat vorgestellt worden. Eine Evaluation der Maßnahmen soll in drei Jahren erfolgen, um rechtzeitig vor Verhandlungen über die Zuschussvereinbarung für die Jahre 2025 bis 2028 zwischen Jenakultur und der Stadt Jena sowie über den Orchestervertrag mit dem Freistaat Thüringen gewappnet zu sein.