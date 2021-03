Jonglieren mit den Strafzinsen

Jena. Stadt zahlt 2020 dafür nur 4000 Euro und sieht sich mit Pleite der Greensill-Bank bestätigt

Strafzins? Die Stadt Jena kommt nach Eigeneinschätzung der Verwaltung recht gut durch den Zins-Dschungel, den die Europäische Zentralbank im September 2019 gesetzt hat mit dem Negativzinssatz von 0,5 Prozent auf Bankeinlagen. Stadtkämmerer Martin Berger berichtete auf Anfrage der Redaktion, dass Jena zum Beispiel im vorigen Jahr 4000 Euro so genannte Negativzinsen gezahlt hat. Von solch einem Mini-Minus können einige andere deutsche Städte nur träumen: Sie hatten sich auf die Bremer Greensill Bank eingelassen, die mit Zinssätzen von 0 bis plus 0,3 Prozent hantierte. Nach Ermittlungen wegen des Verdachts der Bilanzmanipulation ist die Bremer Bank nun pleite. Und Städten wie Monheim (38 Millionen Euro), Osnabrück (14), Gießen (19) oder Osnabrück (14) bleibt laut Zeitungsberichten allein die Hoffnung, mit einem Trösterli aus der Insolvenzmasse die eigenen Bremer Einlagen nicht vollständig abschreiben zu müssen.

Stadt als professioneller Anleger?

Die Stadt Jena versucht nach Martin Bergers Beschreibung sowohl im mittelfristigen wie auch im alltäglichen Geschäft, die Zins-Kurve zu kriegen: Lege man zum Beispiel Mittel der Stadt für ein Jahr in Festgeld an, „kann man manchmal auf die Null kommen“. Das erfordere zu schauen, wo man ein Jahr lang bei den Ausgaben auf Teilbeträge verzichten kann. Im Alltagsgeschäft sei zu bedenken, dass verschiedene Banken die Negativzinsen verschieden erheben, die einen an jedem Tag 0,5 Prozent, die anderen – „da kann man das entspannter sehen“ – monatsbezogen, wie Martin Berger erläuterte. „Insofern heißt es für uns: Jonglieren!“

Zu sagen, was Jena auf der hohen Kante hat, gehe nicht ohne „Stichtagbetrachtung“, erläuterte Berger. Die im Zuge der aktuellen Haushaltsdiskussion genannten 85 Millionen Euro schwanken mit „plus, minus 15 Millionen“, wie er sagte: Nicht nur dass die Hälfte der Summe auf die städtischen Eigenbetriebe KSJ, KIJ, Jenakultur und Jenarbeit entfalle, auch nähmen Termine für Steuern, Lohnzahlungen oder Landeszuschüsse Einfluss.

Ja, auch Jena habe Konten bei Privatbanken, allerdings jenen mit den großen Namen. Indessen sei bei Angeboten á la Greensill zu fragen: Wo liegt das Risiko? „Und wenn man es noch nicht gefunden hat, muss man weiter suchen.“ Die Stadt Jena sei den Weg des Risikos jedenfalls „nie gegangen“. Auf einem anderen Blatt steht für Berger, dass auch Kommunen als vorgebliche „professionelle Anleger“ seit 2017 nicht mehr durch den Einlagesicherungsfonds geschützt sind. „Das ist aus meiner Sicht schon wirklich verwerflich.“ Anders als bei Bund und Land sei bei Kommunen der Anspruch „professionelle Anleger“ oft nicht zu erfüllen. Konsequenz daraus? „Unsere Anlagestrategie hat sich hin zur Sparkasse verschoben.“