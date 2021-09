Jubiläum für Jenas dienstälteste „Stromtanke“

Vor 10 Jahren wurde die erste öffentliche E-Ladesäule in Jena eingeweiht, die heute noch in Betrieb ist, wie Manuel Woste von der Stadtwerke-Kooperation Trianel, Matthias Stüwe von den Stadtwerken Energie und Mike Krüger vom Auto-Center-Thiele in Jena-Zöllnitz (v.li.) beweisen. Der „betankte“ Mitsubishi war damals eines der ersten erhältlichen Fahrzeuge mit E-Antrieb.

Jena. Vor zehn Jahren wurde in Jena die erste öffentliche Strom-Tanke eingeweiht. Heute gibt es fast 240. Und ihre Zahl muss weiter steigen….

Heute vor zehn Jahren – am 7. September 2011 – nahmen die Stadtwerke Energie die erste öffentliche E-Ladesäule in Jena in Betrieb. Noch heute kann jeder E-Autofahrer an der dienstältesten Ladesäule der Stadt vor dem Stadtwerke-Sitz in der Rudolstädter Straße Ökostrom tanken.

Zwischenzeitlich hat die erste „Strom-Tanke“ durch Investitionen der Stadtwerke zahlreiche Nachfolger bekommen. Bis Ende des Jahres 2021 wird ihre Zahl in Jena und im Umland auf etwa 240 wachsen. 65 Ladepunkte davon sind öffentlich nutzbar, 60 sind dem Privatbereich zuzuordnen. In Unternehmen soll die Zahl der Ladepunkte zum Jahresende bei mindestens 80 liegen.

Nach Auskunft von Matthias Stüwe, Projektleiter Elektromobilität bei den Stadtwerken, fragen inzwischen auch Mieter aus Mehrfamilienhäusern nach Angeboten für wohnungsnahes E-Laden an. „Um Lösungen für sie zu schaffen, arbeiten wir mit den drei größten Wohnungsanbietern der Stadt zusammen.“ So entstehen derzeit in einem Pilotprojekt persönliche „Mieter-Ladesäulen“ auf Anwohnerparkplätzen, etwa in der Anna-Siemsen-Straße in Winzerla sowie in der Kastanienstraße 1 in Lobeda-Ost.

Weil der Bestand an E-Autos in Jena binnen eines Jahres von 235 auf 717 gestiegen ist, hat die kommunalen Projektgruppe „Elektromobilität Jena 2030“ ihre Prognose zur Entwicklung der Elektroautos in Jena angehoben. Zuletzt ging die Vorausschau von 10.000 E-Fahrzeugen in Jena im Jahr 2030 aus. Jetzt rechnet man mit einem Anteil von 35 Prozent E-Autos in der Stadt, also mit 14.000.

Die Prognosezahlen dienen unter anderem dazu, Maßnahmen für das Stromnetz abzuleiten und es auf die steigende Zahl von „Stromtankern“ vorzubereiten. Die kommunale Projektgruppe bringt seit 2017 Vertreter von Stadtwerken, Nahverkehr, Politik, Gewerbe, Wohnungsgesellschaften und städtischen Eigenbetrieben an einen Tisch, um Jena auf die elektromobile Zukunft vorzubereiten.