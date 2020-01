Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugend musiziert: Top Punkte für Jenaer Musikschüler

Beim diesjährigen Regionalwettbewerb Ost von „Jugend musiziert“ in Greiz und „Jugend jazzt“ in Leipzig konnten sich alle der angetretenen Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule Jena (MKS) erste und zweite Preise erspielen. Bei 16 Wertungen der Schüler und Kammermusik-Ensembles ging diese Ehrung sogar mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb einher. Dieser wird im März in Sondershausen beziehungsweise in Zwickau ausgetragen.

Das Blockflötentrio mit Johanna Krüger, Klara Rödel und Amelie Zimmermann. Foto: Foto: Yvonne Krüger

Elisabeth Merschdorf (Klavier), Eva Symanowski (Harfe), das Streicher-Ensemble mit Sara Botti Marques, Emily Hennig und Alma Maria del Mar Hejlik, das Blockflötentrio mit Johanna Krüger, Klara Rödel und Amelie Zimmermann sowie das Blechbläser-Ensemble mit Ida Jabschinsky, Anton Hoppe, Jannis Lochmann, Johann-Finn Hoffmann und Samuel Cumme erhielten darüber hinaus einen Sonderpreis für die punktbeste Leistung in ihrer jeweiligen Kategorie.

Im Rahmen des Begabtenförderprogramms wird nun allen weitergeleiteten Teilnehmern ein zusätzlicher Förderunterricht zur weiteren Wettbewerbsvorbereitung gewährt. In zwei Wochen starten noch zwei Streicher-Ensembles in einer Kooperation mit der Weimarer Musikschule im Regionalwettbewerb Nord.

Renommierter Musikwettbewerb

„Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“ gehören zu den renommiertesten Musikförderprojekten Deutschlands. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen, die als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können auf einer öffentlichen Bühne und vor einer Jury zeigen möchten.

„Jugend musiziert“ bietet dazu jedes Jahr wechselnde Solo- und Ensemblekategorien an, das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen 6 und 30 Minuten.

Alle Wettbewerbsergebnisse finden Interessierte unter www.mks-jena.de