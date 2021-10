Jugendliche Ladendiebe in Jena erwischt - Teures E-Bike aus Keller gestohlen - Jugendlicher lässt Warnbake mitgehen

Jena Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für Jena.

Ungewöhnliches Souvenir

Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, war ein 16-jähriger zu Fuß in der Camburger Straße in Jena unterwegs. Da er anscheinend von seinem Spaziergang nicht ohne Souvenir heimkehren wollte, griff er sich Warnbake der dortigen Baustelle und setzte seinen Weg fort, so die Polizei. Jedoch hatte der junge Mann nicht mit der Polizei gerechnet, welche gerade in diesen Bereich auf Streifenfahrt war. Als der Langfinger kurz darauf doch den Streifenwagen erblickte ließ er sein Mitbringsel fallen und suchte schnurstracks das Weite. Die Beamten konnten den Jugendlichen jedoch stellen, sodass eine Anzeige das einzige Souvenir seines Spaziergangs war.

E-Bike aus Keller geklaut

Am Mittwochabend musste laut Polizei ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kastanienstraße das Fehlen seines E-Bikes feststellen. Als der Mann in seinen Keller ging sah er, dass Unbekannte diesen gewaltsam geöffnet und das darin befindliche E-Bike im Wert von ca. 3.000,- Euro entwendet hatten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Teures T-Shirt

Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Goethestraße beobachtete am Mittwochnachmittag einen Diebstahl. Zwei weibliche Jugendliche (13 und 14 Jahre) nahmen je ein T-Shirt im Wert von knapp zehn Euro an sich und wollten den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Die hinzugerufenen Beamten fertigten die entsprechenden Anzeigen und übergaben die beiden Langfinger an ihre Erziehungsberechtigten. Das Beutegut verblieb im Bekleidungsgeschäft.

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein 81-jähriger Fahrer eines Skoda übersah am Mittwochvormittag einen verkehrsbedingt haltenden Opel. Dieser stand an einer rotzeigenden Ampel auf der Stadtrodaer Straße. Bei der Kollision verletzten sich beide Insassen des Opels und mussten medizinisch betreut werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Lesen Sie auch: