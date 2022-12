Jugendlicher schubst 14-Jährige ins Gleisbett – Mann beschädigt zehn geparkte Autos

Die Meldungen der Polizei für Jena und das Saale-Holzland.

Ein 16-Jähriger hat am Montagmittag (19.12.2022) an einer Straßenbahnhaltestelle an der Karl-Marx-Allee in Jena eine 14-Jährige geschubst, so dass diese ins Gleisbett fiel und sich leicht verletzte.

Die 15-jährige Freundin der Betroffenen bedrohte der Angreifer verbal. Im Anschluss entfernte sich der Täter vom Tatort, konnte aber ermittelt werden. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf.

Mann beschädigt zehn geparkte Autos

Am Montagabend kurz nach 21 Uhr informierte eine Zeugin per Notruf die Polizei, dass sie eine männliche Person beobachtet hatte, wie diese augenscheinlich bei mehreren geparkten Fahrzeugen in der Göschwitzer Straße in Jena die Reifen zerstach. Im Anschluss bestieg der Mann eine Straßenbahn und fuhr in Richtung Zentrum.

Durch die gute Personenbeschreibung konnte der 45-Jährige gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er in der Straßenbahn zudem einen Sitz beschädigte. Im Ergebnis stehen zehn beschädigte Fahrzeuge sowie die Sachbeschädigung in der Straßenbahn. Der 45-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

Wände in Rohbau mit Öl beschmiert

Am Montagmorgen musste ein Handwerker feststellen, dass Unbekannte widerrechtlich in einen Rohbau in der Straße Altes Gut in Jena eingedrungen waren. Hier beschmierten der oder die Täter frisch renovierte Wände mit einer öligen Substanz und ließen das Gefäß zurück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Entsorgungsfahrzeug rutscht gegen Torbogen

Am Montagmittag befuhr ein 42-Jähriger mit dem Entsorgungsfahrzeug das Gelände am Alten Gut in Schöngleina. Aufgrund Straßenglätte kam das Fahrzeug ins Rutschen und stieß gegen den Torbogen. Hierbei entstand sowohl am Torbogen als auch am Entsorgungsfahrzeug Sachschaden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Montagabend stellte eine Zeugin in der Tautenhainer Dorfstraße einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest. Der oder die unbekannten Täter hebelten augenscheinlich den Automaten auf und entwendeten sowohl die Geldkassette als auch eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter einer Baufirma fest, dass Unbekannte sich widerrechtlich Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Haus in der Eisenberger Straße in Bürgel verschafft hatten. Im Anschluss nahmen sie mehrere Elektrowerkzeuge mit und entfernten sich unerkannt. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der Beuteschaden beträgt rund 2500 Euro.

