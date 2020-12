Jugendzentrum in Lobeda: Von Skater-Rampen und Liebeskummer

In einem Jahr wird für die Besucher und das Team des kommunalen Jugendzentrums „Treffpunkt“ vieles anders sein: Der Neubau des Jugendzentrums in der Karl-Marx-Allee in Lobeda-West soll im November 2021 eröffnet werden. Mit diesem Termin kalkulieren Christine Wolfer und Beate Butters, die beiden Fachdienstleiterinnen für Jugend/Bildung beziehungsweise Jugendhilfe beim Jenaer Jugendamt.

Der „Treffpunkt“-Stammsitz, Baujahr 1984, am Ende der Erlanger Allee in Lobeda-Ost sei doch „sehr runter“, sagt Christine Wolfer. Die verbleibenden Wochen müsse man den alten Flachbau „gut pflegen, dass er nicht zusammenbricht“.

Zukunft im Schul-Sandwich

Aus Christine Wolfers Sicht ist schon allein der Neubau-Standort zwischen den beiden Schulzentren in der Karl-Marx-Allee ein Segen, weil sich vielerlei Wechselwirkungen ergäben. „Die Schulen freuen sich auch schon, dass sie dort Raum für Präsentationen und Feste finden.“ Vor allem aber flankiere der „Treffpunkt“ am neuen Standort noch besser das Segment der schulischen Ganztagsgestaltung.

Den Kern seines Tuns sieht genau darin aber auch Christoph Jaros, der seit 2019 den „Treffpunkt“ leitet. Die Überführung von Freizeitangeboten zur Bildung – „das ist das Spannendste an der Jugendarbeit“, sagt Jaros, der einen Master-Abschluss des Studienganges Bildung, Kultur und Anthropologie der Friedrich-Schiller-Universität in der Tasche hat. Aus Workshop-Befragungen seien im Übrigen die Meinungen der „Treffpunkt“-Besucher zur Gestaltung des Neubaus zusammengefasst und in die Planungen einbezogen worden, berichtet Christoph Jaros. So habe er bei den Bauberatungen die Bauleute gelegentlich daran erinnern dürfen, „dass wir ein Jugendzentrum und keine Kongresshalle bauen“.

„Bauzaun for Future“

Das neue Haus werde geprägt sein zum Beispiel von einer flexiblen Bühne und Werkstatträumen. Jaros ist es wichtig, dass der Bau nicht nur Schutzraum ist, sondern „die Kids“ auch „in den Sozialraum reinwirken“, wie er sagt. Dazu passt das ganz legale Graffiti-Projekt „Bauzaun for Future“.

Christine Wolfer und Beate Butters sagen, dass Jena insgesamt gut ausgestattet sei mit seinen fünf aufs Stadtgebiet verteilten Jugendzentren, dazu das Freizeitzentrum Klex, der Freizeitladen und der Abenteuerspielplatz. Das Jugendamt sei eben nicht nur „Wächteramt“, wie Christine Wolfer formuliert.

Beate Butters hat qua Amt den Blick auf Kinder aus problemüberladenen Familien und würdigt diese Schnittstelle der beiden Fachdienste: Ohne das Netz etwa der Jugendzentren „ist unsere Arbeit für Familien mit Hilfebedarf kaum denkbar“, sagt sie. „Wir müssen solche Strukturen bringen, um die Kinder mal aus den Familien rauszukriegen.“

Im ersten Lockdown sei das sechsköpfige Treffpunkt-Team (drei Mitarbeiter, drei Freiwilligendienst-Leistende) „ganz schlecht an die Kids rangekommen“, berichtet Christoph Jaros. „Das war ein bisschen One Way“, wie er sagt, also Prinzip Einbahnstraße. Doch seien mit der Zeit neue Formate angenommen worden bei der digitalen Kommunikation, aktuell zum Beispiel eine Plattform aus dem Gaming-Bereich.

Heranführung an Yoga

Im aktuell coronabedingt „eingeschränkten Regelbetrieb“ (maximal 25 Besucher gleichzeitig) lenkt das Treffpunkt-Team aber auch gerne zu Bewegungsangeboten hin. Tischtennis, Fitness-Programm mit Straßensozialarbeitern, „leichte Heranführung“ ans Yoga, Billard – alles ist möglich. Im Herbst sind gemeinsam mit den jungen Leuten sogar in einem Raum zwei Rampen gebaut worden: Skaten unterm Dach!

Dann wäre da noch der sonntägliche „Sunday – Funday“, 16 bis 19 Uhr in der Turnhalle, Emil-Wölk-Straße: Lange Zeit sei das fußballdominiert und für Mädchen weniger anziehend gewesen, berichtet Christine Wolfer. „Das Angebot ist jetzt ein bisschen geöffnet worden.“

Klingt alles schön multiaktiv. Es geht aber auch anders, wie die Einladung an der Pinnwand im „Treffpunkt“-Eingang erkennen lässt: Fragen zu Schule, Beruf, Ausbildung, Liebeskummer?

Das Jenaer Jugendamt besteht 30 Jahre. Weil jegliche Jubiläumsfeiern wegen Corona entfallen, springt die Lokalzeitung ein und beleuchtet Beispiele aus der Arbeit des Amtes.