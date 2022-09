Junge Frau aus Jena vermisst – Polizei bittet um Hilfe

In Jena läuft eine größere Suchmaßnahme nach einer 27-Jährigen. Die Frau benötigt laut Polizei dringend medizinische Hilfe.

Bei der Suche nach einer vermissten Frau in Jena bittet die Polizei um Mithilfe. Die 27-jährige Miriam Engür hat demnach in den Morgenstunden ihre Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße in Jena in unbekannte Richtung verlassen.

Nach längerem Klinikaufenthalt war sie erst vor zwei Tagen nach Hause entlassen worden. Die Vermisste benötigt laut Polizei unaufschiebbare medizinische Hilfe, eine zeitnahe Behandlung sei dringend.

So wird die Gesuchte beschrieben:

europäisches Aussehen

168 Zentimeter groß

kräftige Gestalt

dunkle schulterlange Haare mit Pony

schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift und Kapuze

weiße 7/8 Hose

weiße Turnschuhe mit rosa Streifen

schwarze Lederumhängetasche viereckig

grüne Mund-/Nasenbedeckung

iPhone an schwarzen Schnüren umhängend

sporadische Brillenträgerin

schwarzes Lederarmband am rechten Handgelenk

Größere Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos und dauern an. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Jena unter der Rufnummer 03641 - 810 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter der 110 entgegen.

