Junger Sportler aus Jena: Mit 12 Jahren von Olympia träumen

Jonas Reuther aus Jena ist erst 12 Jahre alt, aber schon ein Deutscher Meister. Er gehört der WSG Lobeda an und holte für sie Gold beim Schwimm-Mehrkampf in seiner Jahrgangsstufe 2009.

Jena. Jonas Reuther vom Freizeitsportverein WSG Jena-Lobeda ist Deutscher Meister im Schwimm-Mehrkampf

Ja, wenn erst mal die neue Schwimmhalle in Lobeda steht, die Ende des Jahres fertig sein soll, dann kann Jonas Reuther auch öfter mal in seiner Heimatstadt Jena ein paar Trainingseinheiten durchs Wasser ziehen.

Darauf freuen sich der 12-Jährige schon ebenso wie seine sportbegeisterte Mutter und sein Verein, die Wohnsportgemeinschaft (WSG) Lobeda. Aber auch bereits jetzt ist der Lobedaer Freizeitsportverein mächtig stolz auf den Sechstklässler. Denn er kehrte von den Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf mit einer Goldmedaille aus Dortmund zurück. Übrigens die erste Meisterschaft in der Jahrgangsstufe 2009 nach der langen Corona-Zwangspause.

Das war überhaupt der erste große Wettkampf für Jonas, erzählt seine Mutter. Eine echte Herausforderung, die er souverän bestand. Immerhin schaffte er persönliche Bestzeiten in allen geforderten fünf Wettkämpfen über 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen und in der jeweiligen „Speziallage“ über 100, 200 und 50 Meter (nur Beinbewegung). Besonders viele Punkte sammelte er auf der letztgenannten Strecke.

Das nasse Element ist ja schon lange sein Element. Er entdeckte es schon mit etwa fünf Jahren für sich. Freilich mag auch seine Mutter dazu beigetragen haben, die auch seit Jahren eine aktive Schwimmerin bei der WSG Lobeda ist. „Ich habe Jonas in frühen Jahren oft mitgenommen zu meinem Training, aber auch zu Wettkämpfen“, so seine Mutter Marianne Crone, die als Anästhesistin arbeitet. So erlernte der Junge natürlich schon vor seiner Einschulung das Schwimmen, wozu auch die bis heute regelmäßigen Ostsee-Urlaube mit den Eltern beitrugen. Jetzt sogar mit eigenem Brett fürs Stand-up-Paddling, wie Jonas stolz berichtet. Dass er schnell den Weg zur Wohnsportgemeinschaft Lobeda fand, war da fast schon selbstverständlich. Der Sport wurde während seiner Grundschulzeit an der Jenaer Westschule schnell zu einem seiner Lieblingsfächer, zu denen später auch die Naturwissenschaften kamen. Da es an der Sportschule in Jena aber kein Schwimmen als Spezialisierung gab, musste Jonas nach der Grundschule Abschied nehmen von Jena. Seitdem wohnt er im Internat und besucht die Sportschule in Erfurt.

Die Trennung von zu Hause sei nicht so einfach gewesen, erzählen er und sein Mutter. Aber Jonas fasste schnell Fuß und fühlt sich pudelwohl an der Sportschule, was vor allem auch an den Schulkameraden liegt, mit denen Sport, Unterricht und Freizeit viel Spaß machen.

Schwierig wurde es für Jonas wie für viele andere auch während der Lockdowns der Corona-Pandemie. Wochenlang waren Internat und Sportschule geschlossen. So gab es jede Menge Hausaufgaben. Über eine heruntergeladene App absolvierte der Junge zu Hause Trainingseinheiten. Seine Eltern erfassten seine Leistungen. Kein Problem, denn Sport gehört bei der Familie von Jonas zum Alltag. Mit Vater und Opa spielt er ja auch immer mal wieder Badminton.

Später musste er dann ständig pendeln zwischen Jena und Erfurt, weil zwar die Schule wieder geöffnet, aber das Internat noch geschlossen war, bis dann endlich wieder alles ins Lot kam.

Dass sich die Heimtrainingseinheiten lohnten, bewies der Meistertitel für Jonas. Er will mit Ehrgeiz weiter dranbleiben an Sport und Schule. Als Nächstes stehen im Juli die Thüringer Meisterschaften der Schwimmer an. Und dass es Jonas sehr ernst nimmt mit seinem Schwimmsport, beweist auch sein Anspruch: „Also zu Olympia möchte ich auf jeden Fall einmal an den Start gehen“, sagt er selbstbewusst. Sein Heimatverein, die WSG-Lobeda, will ihn dabei weiter kräftig unterstützen, sagt Ulrike Gawalek, stellvertretende Bereichsleiterin Schwimmen bei der WSG.

Übrigens: Was Jonas einmal werden will, das weiß er auch schon: Hundeführer bei der Polizei. Schließlich ist die Liebe zu Tieren nach dem Schwimmen eine weitere Leidenschaft.