Kabarett in Seitenroda verspricht gute Unterhaltung

Seitenroda. Das Kabarett „Ko-Lästerin“ präsentiert in Seitenroda eine Show aus Comedy und Livemusik .

Humor, Leichtigkeit und Unterhaltungskunst bringt der Künstler „Didiplay“, alias Didi Bujack zusammen mit seiner Partnerin Lore Anderson alias Loreen Heinricham auf die Bühne in Seitenroda. „Ko-Lästerin“ heißt das Kabarett, das das Duo am 13. Mai um 20 Uhr auf dem Spielmannshof aufführen wird.

Der bekannte Liedermacher und Solokünstler „Didiplay“ war der allererste Musiker, der 2010 auf dem Spielmannshof in Seitenroda Livemusik gemacht hat. Fast genau 13 Jahre später wird er der Allererste sein, der ein Kabarettprogramm auf die Bühne der Spielerspelunke bringt.

Mit seiner Partnerin, der Kabarettistin, Schauspielerin und Radiojournalistin Lore Anderson alias Loreen Heinrich präsentieren sie gemeinsam als „Ko-Lästeriiin“ eine Show aus Comedy und Livemusik.

„Wir machen Kabarett im Sinne der Kleinkunst. Wir bedienen uns der Mittel von Satire, Ironie und Sarkasmus.“ Die Zuschauer erwartet kein politisches Kabarett. Vielmehr zielen die Witze auf gesellschaftliche Dinge ab. So handeln die Sketche immer von zeitgenössischen Menschen. Anregungen holen sich die Darsteller aus alltäglichen Begebenheiten in ihrer Heimatstadt Saalfeld/Saale in Thüringen. Das Duo versteht sich als Kollektiv der Komik. Dabei wollen sie mit Humor im besten Sinne des Wortes Unterhaltungskunst bringen, das Publikum aufheitern und zum Lachen bringen.

Alles auf der Bühne diene nur dem Vergnügen, der Belustigung und dem Amüsement. Diese Comedy soll Spaß machen und Zerstreuung bringen.

Karten gibt es direkt auf dem Spielmannshof oder online auf www.spielerspelunke.de/tickets.