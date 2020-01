Im vergangenen Jahr konnte Winzer André Zahn im Weinberg am Kaatschener Dachsberg Eiswein machen, ob das in diesem Jahr möglich ist, ist fraglich. Dazu sind nämlich über mehrere Tage Temperaturen unter minus 7 Grad Celsius nötig.

Naumburg. In den Weinbergen an Saale und Unstrut wartet bald wieder viel Arbeit auf die Winzer. Doch erst einmal treffen sie sich zum Erfahrungsaustausch.

Kachelmann sagt Saalewinzern, was geht und was nicht

Wetterexperte Jörg Kachelmann will den Winzern an Saale und Unstrut sagen, was 2020 geht, und was nicht. Der Meteorologe ist Referent auf dem Mitteldeutschen Weinbautag, der am 25. Januar in Naumburg stattfindet. Kachelmann wird den Winzern seine Wetterprognose für das neue Jahr vorstellen.

Im Verlauf des Tages werden die Weinbauern Erfahrungen austauschen und einen neuen Vorstand des Weinbauverbandes wählen. Ausgezeichnet werden zudem die besten Winzerlehrlinge der Weingüter an Saale und Unstrut. Gebietsweinkönigin Annemarie Triebe sowie der Weinbaupräsident Hans Albrecht Zieger, Geschäftsführer der Freyburger Winzervereinigung, werden die Auszeichnungen übergeben.

Über 60 Privatweingüter, die Winzervereinigung Freyburg, das Landesweingut Kloster Pforta und die Rotkäppchen Sektkellerei sorgen dafür, dass die an den Hängen von Saale und Unstrut gewachsenen Weine veredelt werden. AS