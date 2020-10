Kahla blüht auf: Am Bahnhof pflanzten Kinder der Tagesstätte "Geschwister Scholl" 600 Tulpenzwiebeln, gesponsert von Floristik Krug. Geschäftsführer Benjamin Krug (links) unterstützt damit die Stadt.

Im Frühjahr werden 600 bunte Tulpen ihre Köpfe auf der Wiese vor dem Kahlaer Bahnhof emporrecken. Und die Kinder der Tagesstätte „Geschwister Scholl“ werden zu ihren Eltern stolz sagen: Das haben wir gemacht! Denn am Mittwoch steckten sie die Zwiebeln in die vom Bauhof vorbereiteten Löcher. Die Aktion „Kahla blüht auf“ schob die Stadt an, um den Kleinen zu vermitteln, welche Arbeit es macht, die Stadt zu verschönern.

Ein Problem gab es aber: Krisenbedingt fehlten die finanziellen Mittel. Über die Kahlaer Gewerbegemeinschaft konnte Floristik Krug als Sponsor gewonnen werden. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Kahlaer Wirtschaft einspringt“, sagt Bürgermeister Jan Schönfeld. Gut 900 Tulpenzwiebeln spendet Geschäftsführer Benjamin Krug. Ende nächster Woche werden daher noch die Kleinen aus der DRK-Kita „Märchenland“ die Wiese bei der Sparkasse mit weiteren 300 Tulpenzwiebeln bestücken. Wenn Bürger selbst auf anderen öffentlichen Flächen aktiv werden wollen, könnten sie sich gern bei der Stadtverwaltung melden.