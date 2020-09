Kahla drängt auf stärkere Jugendarbeit

Der Jugendclub Screen in Kahla.

Kahla. Der Jugendclub Kahla bleibt in Awo-Hand. Doch der Bürgermeister will langfristig inhaltliche Änderungen bewirken – auch für die Drogenprävention.

Der Jugendclub Screen in Kahla bleibt in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Saale-Holzland-Kreis. Nach monatelanger Ungewissheit stellte der Kreis-Jugendhilfeausschuss am Montagabend die Suche nach einem neuen Betreiber formell ein. Bleibt nun alles beim Alten? Nicht, wenn es nach der Stadt Kahla geht. Der Prozess hat Gespräche angestoßen, die sich um Drogen- und Kriminalitätsprävention drehen, aber auch um die Frage, wie man Jugendliche besser erreichen kann.

Die Awo wollte die Einrichtung in der Hermann-Koch-Straße nach 25 Jahren eigentlich abgeben, um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, die Kindergärten und die Senioreneinrichtungen. Der Saale-Holzland-Kreis setzte daraufhin ein Interessenbekundungsverfahren in Gang. Als einzig zugelassener Bewerber blieb das Bildungswerk Blitz übrig. Doch kurz bevor der Kreis-Jugendhilfeausschuss im Januar sein Votum über die Neuvergabe abgab, intervenierte die Stadt Kahla: Sie wurde im Verfahren außen vor gelassen, obwohl sie jährlich 18.000 Euro für den Club mitbezahlt.

Im Hintergrund liefen seitdem immer wieder Gespräche zwischen Kreis, Stadt und Träger. Der Awo-Vorstand entschied nun, den Club weiter zu betreiben, „das Angebot soll keinesfalls in Frage gestellt werden“, sagt Awo-Prokurist Frank Schönknecht.

Bürgermeister: Jugendclub personell stärken

Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) hat prinzipiell kein Problem mit der Awo. Er wolle „eine gewisse Vielfalt“ bei den Jugendträgern behalten. Das Bildungswerk Blitz ist bereits für die mobile Jugendarbeit im südlichen Saaletal zuständig, wenn sie nun auch den Jugendclub übernehme, werde eine für ihn schwierige Monopolstellung geschaffen.

Konzeptionell und personell erkennt Schönfeld aber Änderungsbedarf. Der Kahlaer Sozialausschuss sehe die jetzige Personalausstattung „als knapp berechnet“ an, da der Kreis nur einen Mitarbeiter finanziert. Verbesserungen verspricht er sich mit einer Änderung des Jugendförderplans für das Jugendkompetenzzentrum Süd (Jukom), das Kahla und die umliegenden Orte vereint.

Jan Schönfeld, Bürgermeister von Kahla Foto: Katja Dörn

Im Jukom Süd arbeitet der Jugendclub mit Gebietsjugendpflegern, Schulsozialarbeitern und dem Kreissportbund zusammen. Den Trägern müsse vorgeschrieben werden, was ihre Arbeit beinhalte. „Für mich stellt sich die Grundsatzfrage, ob wir die Kommunikation ändern müssen“, sagt der Bürgermeister. Weniger Vernetzung, dafür mehr Arbeit an der Zielgruppe wünscht er sich. Denn eine Umfrage an den Schulen kam zum Ergebnis: „Der Großteil der Schüler kennt den Club nicht“, sagt Schönfeld.

„Viel Crystal“ in Kahla

Gerade auch wegen der Kriminalitäts- und Drogenproblematik sei das Thema Jugendarbeit wichtig. Aufgeschreckt hatte Ende vergangenen Jahres auch ein MDR-Beitrag, der die Gefahr von Crystal im ländlichen Raum beschreibt. Ein 17-Jähriger wurde zitiert mit der Aussage, es gäbe in Kahla „sehr viel Crystal“ und auch „sehr viele Dealer“.

Der Fernsehbeitrag stieß Franka Zobel, Leiterin der Suchtberatungsstelle Saale-Holzland-Kreis, sauer auf, da suggeriert wurde, das Beratungsangebot sei nur in Eisenberg und dementsprechend dürftig vorhanden. „Wir sind in der Drogenprävention im Landkreis gut aufgestellt und haben eine Fachkraft im Kreis vor Ort und damit auch in Kahla“, sagt sie. In anderen Kreisen wäre das nicht immer gegeben. Mit aber thüringenweit nur vier ambulanten Suchttherapie-Stellen brauche es dennoch eine verstärkte Präventionsarbeit im Bereich Sucht.

Steigende Zahlen bei Suchtberatung

In der Kahlaer Außenstelle der Suchtberatungsstelle suchten im vergangenen Jahr 43 Personen Hilfe, darunter neun, die unter 21 Jahre alt waren. Die Zahlen steigen, sagt Zobel. Gerade Jugendliche würden eher über Kontaktpersonen den Weg zur Suchtberatung finden. Die Suchtberaterin plädiert für eine stärkere schulische Präventionsarbeit. „Es steht und fällt mit dem Verständnis und der Einsicht zur Notwenigkeit für Suchtprävention an Schulen mit den Schulsozialarbeiter und Lehrer“, sagt Zobel. Nur wenn Bedarf angemeldet wird, berate die Präventionskraft an den Schulen.

Dem Jugendclub falle ebenfalls eine entscheidende Rolle zu. „Unsere Fachberaterin sagt, dass mehr Angebote vorgehalten werden müssen. So können dort zum Beispiel auch Beratungen vor Ort durch die Außenstelle Kahla sowie zusätzliche Präventionsveranstaltungen über uns stattfinden“, sagt sie.

Kahlas Bürgermeister führt derzeit Gespräche mit Polizei und Schulen im Sinne der Sucht- und Kriminalitätsprävention. Die Stadt selbst könne aber meist nur als Bittsteller auftreten, denn die Schulen und deren Schulsozialarbeiter liegen in Verantwortung des Kreises, ebenso wie der Jugendclub. Es stehe „ein sehr langer Prozess“ bevor, in dem aufwendige Debatten geführt werden müssten, sagt Schönfeld.