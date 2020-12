Kahla lässt Klage gegen das Land prüfen

Im Eigentumskonflikt um einen Teil des Saalewehrs lässt die Stadt Kahla jetzt rechtliche Mittel gegen die Landesregierung prüfen. Der Stadtrat stimmte vergangene Woche mit 14 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen dafür, eine Kanzlei zu beauftragen, die bewerten soll, ob ein Wasserbauwerk wirklich der Stadt zuzurechnen ist. „Für uns als Verwaltung ist es nach wie vor ungeklärt“, erklärt Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos).

Der Schütz trennt die Saale vom Zufluss zur Lache ab. Die Anlage ist marode, es müsste also Geld vom Eigentümer investiert werden. Das Thüringer Umweltministerium rechnet den Schütz der Stadt Kahla zu, da er auf städtischen Grund steht. Bürgermeister Schönfeld bezweifelt das. Der Schütz verhindere den Zufluss der Saale in die Lache, diene also der Hochwasserabwehr.

Da das Land für Gewässer erster Ordnung zuständig ist – und so auch das restliche Saalewehr pflegt – müsste auch der Schütz dem zugerechnet werden. „Das Ministerium hat den Schütz nicht in Augenschein genommen“, bedauert Schönfeld.

Schönfeld: Bauschmerzen vor Investitionen

Er hege keinen Groll gegen das Ministerium, betont er aber, es müsse Rechtssicherheit geschaffen werden. „Wenn es uns gehört, können wir Geld investieren. Wenn es nicht geklärt ist, habe ich Bauschmerzen zu investieren.“

Sollte es zum Rechtsstreit kommen, habe eine Risikobewertung Kosten über 8600 Euro ergeben. Frank Hellwig (CDU-Fraktion) unterstützt das Vorhaben, schließlich gehe es auch um Haftungsfragen. Bernd Eißmann (Freie Wähler) drückte indes seine Sorge aus, dass ein Rechtsstreit negative Auswirkungen auf künftige Fördermittel-Anträge beim Land habe. Eine Klage aber, erwiderte Schönfeld, werde nicht von heute auf morgen herausgegeben. Zuvor stehe eine rechtliche Prüfung der Anwaltskanzlei an.

„Das Wasserbuch konnten wegen Corona noch nicht eingesehen werden“, sagte Schönfeld auf Nachfrage von Jörg Störtzer (CDU-Fraktion). Das geschehe im Dezember. Hierbei betonte Claudia Nissen-Roth (Fraktion Die Linke): „Wenn man klagt, muss man vor Gericht etwas abliefern.“ Ein möglicher Rechtsstreit könnte sich über Jahre hinziehen. Bis dahin fließt noch viel Wasser die Saale hinab.

