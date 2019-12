Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kahla: Neuer Name für Studentenchor stößt auf Unverständnis

Die Umbenennung des Jenaer Studentenchors in „Collegium Vocale“ stößt dem Kahlaer Kammerchor sauer auf. Letzterer heißt nämlich „Kollegium voKahle“, und durch die Klanggleichheit der Namen befürchten die Sängerinnen und Sänger Verwechslungen oder Verwirrung, heißt es in einer Mitteilung des Chores.

„Dem Studentenchor Jena war bei seiner kürzlichen Namenswahl die Existenz des Chors Kollegium voKahle im benachbarten Kahla durchaus bewusst, wurde aber zu unserem Bedauern offensichtlich ignoriert“, schreibt Mitglied Maren Hellwig.

Seit 2011 tragen die Kahlaer den Namen, der in seiner Schreibweise auf die Herkunft verweist. Die Sänger stammen aber auch aus Jena und Umgebung. Unter Leitung der Kahlaer Kantorin Ina Köllner tritt das „Kollegium voKahle“ regelmäßig in Jena, Kahla, in der Region im Saaletal und von Milda bis nach Bad Klosterlausnitz auf.

Erlöse für „klingendes Denkmal“ für Johann Walter

Das Repertoire umfasse anspruchsvolle Chorliteratur in vier- bis achtstimmigen Sätzen aus verschiedenen Jahrhunderten – von der Renaissance bis heute – und Ländern. Zu Gehör kommen zudem polyphone Sätze Johann Walters, dem aus Kahla stammenden Komponisten und Kantors der Reformation, für den in der Stadtkirche Kahla die Johann-Walter-Orgel als „klingendes Denkmal“ gebaut werden soll - ein neue Orgel aus zwei Instrumenten. Erlöse aus den Konzerten kommen dem Projekt zugute.

Der Bauauftrag für das „Johann-Walter-Positiv“ wurde bereits vergeben, die kleinere Orgel soll klanglich und vom Aussehen an die Zeit Johann Walters erinnern.

Wer das „Kollegium voKahle“ in diesem Jahr noch hören möchte, hat dazu am Sonnabend, 21. Dezember, 17 Uhr, in Milda Gelegenheit. In der Kirche führen sie ein adventlich-weihnachtliches Chorkonzert unter dem Titel „Übers Gebirg Maria geht...“ auf, bei dem auch zeitgenössische Kompositionen von Morten Lauridsen und Ola Gjeilo sowie überlieferte deutsche Weihnachtslieder aus dem 11. Jahrhundert gesungen werden.