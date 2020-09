Kahla nimmt die Jugendweihe selbst in die Hand

Kahla. Nachdem der Jugendweihe-Verein den Termin am 17. Oktober in Kahla nicht halten konnte, haben sich kurzfristig neue Organisatoren gefunden.

Die Aufregung war groß: Am späten Dienstag huschte die Nachricht durch Kahla, dass die Jugendweihefeier am 17. Oktober abgesagt wird. Im Laufe des Mittwochs kristallisierte sich heraus, dass es offenbar alternative Pläne gibt. Am Donnerstagmorgen nun die offizielle Bekanntgabe: Die Jugendweihe-Feier steht! Raus ist aber der eigentliche Organisator. Was war passiert?