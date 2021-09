Kahla soll einen Citymanager erhalten

Kahla. Kahlaer Stadtrat entscheidet über die Vergabe an einen externen Dienstleister

Die Entwicklung in Kahla soll vorangetrieben werden: Zur nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 30. September, entscheiden die Räte, ob ein Citymanager beauftragt wird. Die Aufgabe soll an einen externen Dienstleister vergeben werden, so der Beschlussantrag des Bürgermeisters.

Zuvor muss allerdings ein Marken- und Kommunikationskonzept erstellt werden, um Förderung zu erhalten. Auch darüber stimmen die Stadträte ab. Die öffentliche Sitzung beginnt am Donnerstag bereits 17 Uhr im großen Rathaussaal.

