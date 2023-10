Kahla will Kinder- und Seniorenarbeit fördern

Kahla. Der Kahla-Fonds soll den Griesson-Fonds ersetzen, der nach dem Tod von Heinz Gries endet.

Die Stadt Kahla plant einen Fördertopf für die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit. In den Kahla-Fonds sollen im kommenden Jahr 5000 Euro aus städtischen Mitteln fließen, eine Zuwendung über Spenden ist angedacht. Der Stadtrat diskutierte am Donnerstagsabend den Beschluss.

Heinz Gries, prägender Unternehmer von Griesson – de Beukelaer und Grund für den Aufbau der Keksfabrik in Kahla, war an Heiligabend 2022 gestorben. Er hatte jährlich aus seinem Privatvermögen den Griesson-Fonds gefüllt. Nach seinem Tod haben das Unternehmen und die Familie bekannt, dies so nicht fortführen zu können, berichtet Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos). Griesson beteilige sich jedoch am Marktbrunnenfest und anderen Sponsoring-Aktionen. Überdies existiere eine Griesson-Stiftung für Vereine.

Die Stadt wollte den Fonds, der Projekte für Kinder und Senioren in Kahla unterstützen soll, aber erhalten. „Ich bin sehr dankbar, dass Kahla aktive soziale Arbeit fördern kann“, sagt Frank Hellwig (CDU), Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses. Schließlich sei die Stadt in den Jahren zuvor aus finanziellen Gründen dazu nicht in der Lage gewesen.

Hellwig führte allerdings noch kleine redaktionelle Änderungsvorschläge im Fördertext an, weshalb der Beschluss für den Fonds auf Antrag von Michael Gauer (SPD) auf die Dezember-Sitzung des Gremiums verschoben wurde. Zeitlich dränge es nicht, der Beginn des Kahla-Fonds ist für 2024 vorgesehen.