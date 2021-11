Kahlaer Bücherei nur nach Anruf besuchbar

Kahla. Die Besuchszeit in der Kahlaer Stadtbibliothek wird auf zehn Minuten begrenzt.

Die Stadtbibliothek in Kahla kann derzeit nur nach telefonischer Anmeldung besucht werden. Die hohen Corona-Fallzahlen machen das Vorgehen für die Stadt notwendig. Leser sollen maximal zehn Minuten nach einem neuen Buch suchen, der Aufenthalt ist auf diese Zeit begrenzt.

In die Bücherei kommen sonst im Schnitt etwa 30 Personen am Tag, sagt Bibliotheksleiterin Anke Rosenkranz. Die Besucherzahlen sind in diesem Jahr vermutlich um die Hälfte geringer als in den Vorjahren mit etwa 4000 bis 5000 Besuchen. Die Einrichtung konnte wegen des letzten Lockdowns erst im Mai wieder öffnen konnte, der Besuch von Schulklassen fiel weg.

Bibliothek im Alten Amtsgericht, Roßstraße 38 in Kahla, Telefonnummer zur Terminvereinbarung: 036424/52971