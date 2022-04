Kahlaer fahren zu Freunden nach Italien

Kahla. Das Leid italienischer Zwangsarbeiter in den Rüstungswerken der Nazis am Kahlaer Walpersberg wird nicht vergessen - es begründet vielmehr eine neue Freundschaft

Drei Dutzend Kahlaer, von Schülern über Bürgermeister Jan Schönfeld bis zu Senioren, machen sich am Sonnabend, 23. April, auf die Reise nach Castelnovo ne‘ Monti in Italien. Die Kahlaer werden am 25. April, an dem in Italien die Befreiung von der Naziherrschaft und das Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert werden, an einem Festakt teilnehmen, bei dem die Städtepartnerschaft zwischen Castelnovo ne‘ Monti und Kahla endgültig besiegelt wird.

„Die erste Unterschrift unter den Vertrag hatten wir am 3. Oktober letzten Jahres in Kahla gesetzt, jetzt folgt die zweite Unterschrift in Italien“, erklärte Schönfeld. Es erfülle ihn mit Freude, dass aus Feinden der Vergangenheit hier Freunde geworden seien.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ihren Ursprung hat die Partnerschaft in der gemeinsamen Aufarbeitung der Geschichte des Leidens, dass italienische Zwangsarbeiter aus Castelnovo ne’ Monti in den Rüstungswerken der Nazis bei Kahla erleben mussten. In den 1990er Jahren waren Angehörige und Überlebende aus Italien erstmals an den Ort der dunklen deutschen Geschichte gereist, sie knüpften hier Beziehungen und erforschten das Schicksal der Zwangsarbeiter. In den Mitgliedern der Geschichts- und Forschungsvereins sowie des Vereins Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg sowie im Internationalen Verein Kahla fanden sie Gleichgesinnte und schließlich Freunde. Über Schulpartnerschaften wird das Vermächtnis weitergetragen.

Die Kahlaer Delegation weilt bis zum 26. April in Castelnovo ne’ Monti.