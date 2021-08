Kahlaer Feuerwehr rückt wegen Brand aus

In einem Keller in Kahla brannte es am Sonntagabend.

Kahla. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren am Sonntagabend in Kahla gefordert. Nicht jeder Anwohner kam mit dem Blaulicht zurecht.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Denner-Straße in Kahla ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr von Kahla rückte gegen 20.30 Uhr an.

„Wir waren rechtzeitig vor Ort“, sagt Stadtbrandmeister Frank Lötel. Alle Bewohner hatten bereits das Haus verlassen, sodass die Kameraden das Feuer bekämpfen konnten. Sie mussten aus dem stark verqualmten Gebäude einige Gegenstände tragen, um Glutnester aufzufinden. 17 Kameraden, vier unter Atemschutz, waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Der Einsatz, der sich bis nach 23 Uhr hinzog, führte zu Unmut unter einzelnen Anwohnern. „Leute haben sich aufgeregt, warum wir die ganze Zeit mit Blaulicht dastehen“, sagt der Stadtbrandmeister und betont: „Das ist Vorschrift.“

Für die Feuerwehr von Kahla war es bereits der 146. Einsatz in diesem Jahr. Allein während des Starkregens vor zwei Wochen mussten die Ehrenamtler ein Dutzend Mal ausrücken.