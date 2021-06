Kahlaer Freibad wegen des guten Wetters länger geöffnet

Kahla. Stadt Kahla weist auf besondere Parksituation am Fußball-Wochenende hin

Wegen des guten Wetters ist das Kahlaer Freibad am Wochenende länger geöffnet. Von 13 bis 20 Uhr können sich Badegäste abkühlen. Die Wassertemperaturen sind bereits auf über 23 Grad Celsius gestiegen.

Besucher sollten am Sonntag aber beachten, dass wegen des Pokalspiels von BSG Chemie Kahla und Rot-Weiß Erfurt die Parkflächen in Kahla kontrolliert werden. Der Parkplatz am Gries bleibt für Badbesucher geöffnet, wer allerdings die Rettungswege blockiert, müsse abgeschleppt werden, sagt Bürgermeister Jan Schönfeld. Polizei und Ordnungsamt sind den gesamten Tag unterwegs und kontrollieren.